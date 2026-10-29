ChatGPT tavsiyesinden sonra Amerikalı kadın hayatını kaybetti: Aile OpenAI'ye dava açtı

·85·Dünya
ChatGPT tavsiyesinden sonra Amerikalı kadın hayatını kaybetti: Aile OpenAI'ye dava açtı

ABD'de epilepsi hastası olan 31 yaşındaki Bowen Van'ın vefatından s

Asyalı bir kadın, aile fotoğrafı ve ChatGPT logosunun yer aldığı bir kolaj.

onra ailesi OpenAI şirketine dava açtı. Aile, ChatGPT'nin kadına epilepsi ilacını azaltması konusunda tehlikeli tavsiyeler verdiğini iddia ediyor. Konuyla ilgili haberi The New York Times duyurdu.

Edinilen bilgilere göre, Bowen Van on yıldan uzun süredir epilepsi ilacı kullanıyordu. Sağlığıyla ilgili bazı sorunların şiddetlenmesi ve kullandığı ilacın konuşma ve düşünme yeteneği üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceği endişesini taşıyordu.

Kadın, Amazon'daki işini kaybetme ihtimalinden dolayı da endişeliydi. Yeni iş görüşmelerinde kendini daha rahat ifade etmek istiyordu ve bu nedenle ilacın dozunu azaltma konusunda ChatGPT'ye danıştı.

Ailenin iddiasına göre, sohbet robotu ona ilacı kademeli olarak azaltması için bir plan sundu. Ayrıca, bu planı doktorlardan gizlemesi konusunda teşvik ettiği ve sağlığındaki endişe verici değişimleri ciddiye almadığı belirtiliyor.

Bowen'ın kendi nöroloğu ise, hastanın tıbbi geçmişi ve durumu göz önüne alındığında ilacı bırakmasını tavsiye etmeyecekti. Mahkemeye sunulan dava dosyalarında, ilaç dozunun azaltılması ile kadının ölümü arasında bir bağ olduğu vurgulandı. Van, Şubat 2026'da hayatını kaybetti.

Bowen'ın ailesi, OpenAI'yi ihmalkarlık ve tehlikeli tıbbi tavsiyeler vermekle suçluyor. Şirket temsilcisi ise yaşanan olayı trajik bir durum olarak nitelendirerek, ChatGPT'nin tıbbi yardımın yerini tutamayacağını vurguladı. Ayrıca, kadının kullandığı eski modele kıyasla yeni modellerin acil tıbbi durumları daha iyi tespit edebildiğini belirtti.

Şu anda davanın mahkemede görülmesi bekleniyor. Ailenin iddiaları henüz mahkeme tarafından onaylanmış bir hüküm niteliğinde değildir.

OpenAIChatGPTBowen VanEpilepsiDava
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editör

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