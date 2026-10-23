İnsan başını başka bir bedene nakletme planlarıyla tanınan Çinli beyin cerrahı Ren Xiaoping, Moskova'da ortaya çıktı. Sklifosovski Araştırma Enstitüsü'nde 12 saat süren bir omurilik ameliyatına katıldı. Bu bilgi South China Morning Post tarafından bildirildi.

Bilim insanının New Scientist dergisinde yer alan açıklamasına göre, yaralanma sonucu kopan omuriliğin hasarlı kısmı çıkarıldı ve yerine beyin ölümü gerçekleşmiş bir donörden alınan sinir dokusu parçası yerleştirildi. Ren Xiaoping, bu operasyonu dünyadaki ilk omurilik nakli olarak nitelendirdi. Rus yetkililer de Moskova'da böyle bir operasyonun gerçekleştirildiğini doğruladı. Ancak uzun vadeli sonuçları hakkında henüz detaylı bir bilgi bulunmuyor.

Ren Xiaoping, 2010'lu yıllarda İtalyan cerrah Sergio Canavero ile birlikte insan başını başka bir bedene nakletme planını öne sürdüğü için uluslararası çapta tanındı. Ancak böyle bir operasyonun bir insanda başarılı bir şekilde gerçekleştirildiğine dair güvenilir bir kanıt yoktur. Bu fikir, tıp camiasında ciddi etik ve bilimsel itirazlara yol açmıştır.

Bilim insanının Moskova'daki faaliyetleri, Rusya'da uzun ömürlülük ve yaşlanmayı yavaşlatma üzerine araştırmaların arttığı bir döneme denk geldi. The Wall Street Journal, bu alandaki devlet programıyla Vladimir Putin'in kızı Maria Vorontsova ve Kurçatov Enstitüsü Başkanı Mihail Kovalçuk'un bağlantılı olduğunu yazdı. Program kapsamında gen terapisi, biyo-yazıcı yardımıyla doku oluşturma ve hayvanlarda insan için uygun organlar yetiştirme gibi alanlar araştırılıyor.

Açık bütçe verilerine göre, Rus hükümeti 2027-2029 yılları arasında "Yeni Sağlık Teknolojileri" ulusal projesi için toplam 17,954 milyar ruble ayırmayı planlıyor. Ancak bu fonu sadece Putin'in ömrünü uzatmak için harcanacak para olarak yorumlamak doğru değildir: Proje, tıp ve uzun ömür teknolojileriyle ilgili daha geniş kapsamlı araştırmaları içermektedir.