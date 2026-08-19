Singapur’da bir adam, kızının başını okşayan yaşlı adama saldırdı

Singapur’da 40 yaşındaki bir adamın, kızının başını okşayan 73 yaşındaki bir erkeğe saldırarak onu yere düşürmesinin ardından soruşturma başlatıldı.

Olay, bir alışveriş merkezinin yemek alanında meydana geldi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, yaşlı adamın küçük kızın yanından geçerken başını okşadığı ve ardından çocuğun annesinin onu durdurduğu görülüyor. Daha sonra kızın babası yaşlı adamla tartışarak elinden tutup onu yere düşürdü.

Yerel kaynaklara göre mağdurun adı Yeo Song Hun. Kendisi yaklaşık 40 yıldır söz konusu alışveriş merkezinde bir kafe işletiyor. Yeo, küçük kızı sevimli bulduğu için şefkat göstermek amacıyla başını okşadığını söyledi. Ancak bu hareket, çocuğun babası tarafından farklı yorumlandı.

Olayın ardından yaşlı adam belinde şiddetli ağrı hissedince doktora başvurdu. Ailesi, Yeo’nun daha önce de bacağındaki ve kalçasındaki yaralanmalar nedeniyle zorluk yaşadığını belirtti.

Olayla ilgili kolluk kuvvetleri soruşturma yürütüyor. Adama saldıran kişinin kimliği belirlendi; bundan sonraki durumu soruşturmanın sonuçlarına göre karara bağlanacak.