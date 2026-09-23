Bilim insanları fare beynine insan beyin dokusu nakletti

·15·Dünya
Bilim insanları fare beynine insan beyin dokusu nakletti

Stanford Üniversitesi'nden bilim insanları, insan beyin dokusunu bir farenin vücudunda büyütmeyi ve onu farenin sinir sistemiyle entegre etmeyi başardı. Araştırma 16 Eylül'de Nature dergisinde yayımlandı.

Bilim insanları bunun için beyinlerinin büyük bir kısmı, özellikle de beyin kabuğu gelişmeyecek şekilde genetik olarak değiştirilmiş fareler kullandı. Ardından, laboratuvarda insan kök hücrelerinden yetiştirilen kortikal organoidler, yani insan beyin dokusunun küçük ve kendi kendini organize eden yapıları bu farelere nakledildi.

Sonuç olarak insan dokusu fare beyninde hayatta kaldı ve aktif bir şekilde gelişti. Araştırmaya göre, nakilden iki-üç ay sonra insan dokusu neredeyse beş kat büyüdü ve boş kalan beyin bölgesinin yüzde 90'ından fazlasını kapladı. İnsan nöronları, fare beynindeki sinir hücreleriyle bağlantı kurdu ve hatta sinir lifleri aracılığıyla omuriliğe kadar ulaştı.

Araştırmacılar, bu yöntemin insan beyninin gelişimi ve doğum öncesi ortaya çıkan nörolojik hastalıkların incelenmesinde yeni fırsatlar sunduğunu belirtiyor. Gelecekte bu tür modeller; otizm, serebral palsi, şizofreni ve epilepsi gibi hastalıkların mekanizmalarını anlamak ve tedavi yöntemlerini test etmek için kullanılabilir.

Deney aynı zamanda etik soruları da beraberinde getiriyor. Özellikle insan beyin dokusu bir hayvanın beynine nakledildiğinde, hayvanın bilişsel yeteneklerinin değişip değişmeyeceği konusu tartışılıyor. Ancak mevcut deneyde, farelerde insanlara özgü bir bilinç veya karmaşık düşünme yetisinin geliştiğine dair bir kanıt bulunamadı. Araştırma süresince farelerin davranışları, normal farelerden belirgin bir farklılık göstermedi.

Bilim insanları, yeni modelin insan beynini canlı bir organizma içinde, kan damarları ve sinir sistemiyle etkileşim halinde incelemeye olanak tanıması açısından önemli olduğunu vurguluyor.

Stanford ÜniversitesiNature Dergisiİnsan Beyin DokusuOtizmNörobilim
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Charos
«ZAMIN.UZ» editör

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