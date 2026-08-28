51 yaşındaki kadın altı farklı plastik cerrahi operasyonundan sonra hayatını kaybetti

·5·Dünya
51 yaşındaki kadın altı farklı plastik cerrahi operasyonundan sonra hayatını kaybetti

Brezilya'da 51 yaşındaki bir iş kadını, yüz ve boyun bölgesine aynı anda uygulanan altı farklı kozmetik cerrahi işlemden birkaç saat sonra hayatını kaybetti.

Andreia Vieira Gaspar, 12 Ağustos günü erken saatlerde Goiania şehrindeki bir hastanede geçirdiği ameliyatın ardından yaşamını yitirdi. Yaklaşık 10 saat süren operasyon, birçok karmaşık kozmetik müdahaleyi kapsıyordu.

Kendisine derin katmanlı yüz germe, alın germe, çene hattı şekillendirme, göz kapağı estetiği, boyun liposuction'ı ve nano yağ enjeksiyonu yapıldı.

Edinilen bilgilere göre, Andreia ameliyathaneden çıktıktan sonra yüzünde ve boynunda şiddetli şişlik oluştu ve nefes almakta güçlük çekti. Gece boyunca durumu daha da kötüleşti; boyun ağrısı ve solunum sıkıntısı arttı.

Kız kardeşi Djiane Vieira'ya: «Ablacığım, ölüyorum», dedi.

Bunun üzerine Djiane, tıbbi ekiple olan grup yazışmasında yardım isteyerek ablasının durumunun ağır olduğunu bildirdi. Doktorlardan acil müdahale talep ettiğini ancak başlangıçta kimsenin yanıt vermediğini belirtti.

Andreia'nın ailesinin sunduğu tıbbi raporda ölüm nedeninin akut tromboz ve pulmoner enfarktüs olduğu kaydedildi.

İş kadını son beş yıldır İspanya'da yaşıyordu ve bu kozmetik operasyon için Brezilya'ya gelmişti. Ailesine göre bu ameliyat, onun yıllardır kurduğu bir hayaldi.

Kız kardeşi Djiane, Andreia'nın ameliyat için iki yıl boyunca para biriktirdiğini söyledi. Operasyon maliyetinin 118 bin Brezilya reali, yani yaklaşık 16,8 bin sterlin olduğunu belirtti.

Daha önce Goiania'da bir güzellik salonu işleten Andreia'nın, ameliyat için para biriktirmeye yaklaşık iki yıl önce başladığı öğrenildi. Ailesi, tıbbi ekiple sosyal medya üzerinden iletişime geçtiğini ve ilk görüşmelerin mesaj yoluyla yapıldığını vurguladı.

Merhumenin yakınları, operasyonun yapıldığı hastanenin koşullarını da sorguladı. Tıbbi tesiste yoğun bakım ünitesinin bulunmadığını iddia ettiler.

Goias Eyaleti Savcılığı, olayla ilgili olarak ihmal sonucu ölüme sebebiyet verme şüphesiyle polis soruşturması başlatılmasını talep etti.

Andreia'nın ailesi, ameliyat sonrası tıbbi bakım sürecini de şüpheli buluyor. Kadının durumu aniden kötüleşmeden önce gerekli tıbbi müdahalenin yapılabileceğine inanıyorlar.

Ankar Hospital adına açıklama yapan avukat Cristiene Pereira Couto ise hastaya acil durum oluşur oluşmaz müdahale edildiğini belirtti. Tıbbi personelin hastanın durumuna uygun gerekli önlemleri aldığını savundu.

Hastane yetkilileri ayrıca, Andreia'nın ameliyat öncesi kontrollerinin ve gerekli tahlillerinin Ankar Hospital'a kabul edilmeden önce dış kurumlarda yapıldığını vurguladı. Acil durum yaşandığında ise hastaya mevcut imkanlar dahilinde müdahale edildiği ifade edildi.

Ameliyatı gerçekleştiren cerrah Dr. Lessandro Martins, Andreia'nın vefatından duyduğu derin üzüntüyü dile getirerek ailesine başsağlığı diledi. Doktor, soruşturmanın ameliyat sonrası bakımın usulüne uygun yapıldığını kanıtlayacağına inandığını belirtti.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör

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