Gazze Şeridi'nde Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasından bu yana yaşanan en ciddi askeri hareketliliklerden biri başladı. İsrail ordusu, bölgenin merkezinde 'sarı hat'ın batısında operasyon yürütmeye başladı. Bölgedeki üç mahallenin sakinlerine evlerini terk etmeleri emredildi ve önemli bir ulaşım yolu kapatıldı.

Operasyon 18 Kasım'da Bureyc ve Nusayrat mülteci kampları yakınlarında başladı. İsrail ordusu, bu hareketin HAMAS altyapısına yönelik olduğunu belirtti. HAMAS ise bunu ateşkes anlaşmasının ağır bir ihlali olarak nitelendirdi.

İsrail ordusu 'sarı hat'ın batısına geçti

İsrail ordusu operasyonu Gazze merkezindeki 660, 661 ve 666 numaralı bölgelerde başlattı. Bu yerler Bureyc ve Nusayrat mülteci kamplarının çevresinde bulunuyor.

Ekim 2025'teki anlaşmadan sonra 'sarı hat', İsrail kontrolündeki bölgeler ile HAMAS kontrolündeki kısımlar arasındaki sınır olarak belirlenmişti. Reuters ve diğer uluslararası haber kaynaklarına göre, İsrail tankları bu hattı geçerek batıya, Selahaddin Caddesi'ne doğru ilerledi. Bu, anlaşmanın yürürlüğe girmesinden bu yana gerçekleştirilen ilk kara operasyonu olarak değerlendiriliyor.

Üç mahallenin sakinleri tahliye ediliyor

İsrail'in Filistin topraklarındaki sivil işleri koordine eden ofisi, Bureyc ve Nusayrat çevresindeki üç bölgenin sakinlerini güvenli yerlere gitmeye çağırdı.

Operasyon sırasında Gazze Şeridi'nin kuzeyi ile merkezini birbirine bağlayan ana yol olan Selahaddin Caddesi'nin bazı bölümlerinde trafik durduruldu. Filistinli kaynaklar, topçu atışları ve çatışmaların ardından ailelerin evlerini ve geçici barınaklarını terk ettiğini bildirdi.

İsrail ve HAMAS ne diyor?

İsrail ordusu operasyonu 'nokta atışı' bir hareket olarak tanımladı. Askeri açıklamaya göre amaç, Gazze merkezindeki HAMAS altyapısını yok etmek ve 'sarı hat' yakınındaki İsrail birliklerine tehdit oluşturan unsurları ortadan kaldırmak.

The Times of Israel gazetesi, operasyon kapsamında bölgedeki bir tünelin imha edilmesinin planlandığını yazdı. Operasyona İsrail ordusuyla birlikte ülkenin iç güvenlik servisi Shin Bet personelinin de katıldığı belirtildi.

HAMAS ise İsrail'in bu hamlelerini ateşkes anlaşmasının 'ağır bir ihlali' olarak adlandırdı. Hareket, operasyonun halkın zorunlu göçüne yol açtığını vurgulayarak durumu kınadı.

Gazze'de insani durum daha da kötüleşiyor

Gazze'de askeri hareketlilik devam ederken halkın barınak, gıda ve temel ihtiyaç maddelerine olan talebi artıyor. Uluslararası haber ajanslarına göre, şeritte 1,7 milyondan fazla insan yerinden edilmiş durumda.

Kış mevsiminin yaklaşmasıyla evsiz kalan ailelerin durumu daha da ağırlaşabilir. Yeni operasyon ise yeni göç dalgaları ve insani yardım ulaştırılmasındaki zorluklar riskini artırıyor.

Böylece, Ekim 2025'ten beri yürürlükte olan anlaşmaya rağmen Gazze'de askeri çatışmalar durmadı. İsrail ordusunun 'sarı hat'ın batısına geçmesi, bölgedeki durumun daha da gerginleşebileceğini gösteriyor.