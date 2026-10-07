Bugün 74 yaşına giren Vladimir Putin doğum gününü nasıl geçirecek?

Bugün, 7 Ekim — Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in doğum günü. 1952 yılında dünyaya gelen Rus lider, 2026 yılında 74 yaşına girdi. Ancak doğum günü her zamanki gibi tam bir bayram gününe dönüşmeyecek; Putin bu günde de çalışmaya devam edecek.

Putin'in 74 yaşına girdiği gündeki planları Kremlin tarafından açıklandı. Rusya Devlet Başkanı için uluslararası telefon görüşmeleri ve diğer çalışma etkinlikleri planlandı.

Putin 7 Ekim'i nasıl geçirecek?

Rusya Devlet Başkanı Sözcüsü Dmitriy Peskov, doğum gününün başkan için kişisel bir tarih olduğunu söyledi. Bununla birlikte, Putin'in çalışma programı bu günde de devam edecek.

7 Ekim günü, öncelikle doğum günü vesilesiyle yabancı devlet başkanlarıyla bir dizi telefon görüşmesi yapması planlanıyor. Ayrıca başkanın programında başka etkinlikler de var.

Putin'in danışmanı Yuriy Uşakov da doğum günü vesilesiyle yabancı devlet başkanlarıyla bir dizi telefon görüşmesi planlandığını bildirdi.

Leningrad doğumlu Putin

Vladimir Putin 7 Ekim 1952'de Leningrad şehrinde, bugünkü adıyla St. Petersburg'da doğdu. Böylece 7 Ekim 2026'da 74 yaşına girdiği kaydediliyor.

Rusya Devlet Başkanlığı görevini ilk kez 2000 yılında üstlendi. 2008 yılına kadar başkanlık yaptıktan sonra başka devlet görevlerinde bulundu ve 2012'den bu yana tekrar Rusya Devlet Başkanı olarak görev yapmaktadır.

Doğum günü — ancak çalışma programı değişmiyor

Devlet başkanı için doğum günü sıradan bir vatandaşınkinden farklıdır. Kremlin temsilcilerinin belirttiğine göre, Putin bu tarihi yakınlarının tebrikleriyle karşılayacak, ancak başkanın iş günü tam bir bayrama dönüşmeyecek.

«Doğum günü kişisel bir bayramdır».

Kremlin'in bilgisine göre, Putin'e yabancı devlet başkanlarından da tebriklerin gelmesi bekleniyordu. Bunlar arasında Çin lideri Şi Cinping'in tebriğinin de olduğu bildirildi.

Rus lider için bu sıradan bir tarih değil

Putin'in 74 yaşına girmesi, Rusya'nın siyasi hayatındaki uzun yıllara dayanan faaliyetleri göz önüne alındığında önemli bir tarih olarak kabul ediliyor.

Ancak başkanın kendisi, doğum gününü devlet çapında ulusal bir bayram olarak gösterme konusunda her zaman temkinli bir tutum sergilemiştir.

Bu nedenle 7 Ekim Rusya'da resmi bir ulusal bayram değil, devlet başkanının kişisel doğum günü olarak kalmaya devam etmektedir.

74 yaşında da çalışma masasında

Bugün Rus lider için ana gündemin, meslektaşlarıyla tebrikleşmekten ziyade çalışma görüşmeleriyle dolu olması bekleniyor.

Putin yabancı liderlerle telefon görüşmeleri yapacak, ayrıca gün boyunca diğer çalışma etkinliklerine de katılacak.

Böylece Vladimir Putin 74 yaşını da siyasi ve çalışma gündemiyle karşılıyor.

Doğum günü bir insan için kişisel bir tarih olsa da, devlet başkanı için her günü devlet işleriyle iç içedir. 7 Ekim de Putin için böyle günlerden biri olmaya devam ediyor.