İlk kez yapay zeka yardımıyla beyin tümörü ameliyatı gerçekleştirildi

Birleşik Krallık'ta, dünyada ilk kez bir beyin ameliyatı, yapay zekanın gerçek zamanlı desteğiyle gerçekleştirildi. Yeni teknoloji, cerrahların operasyon sırasında önemli kan damarlarını ve sinirleri daha hassas bir şekilde ayırt ederek tümörü daha güvenli bir şekilde çıkarmalarına yardımcı oldu. Bu gelişme BBC tarafından duyuruldu.

Edinilen bilgilere göre, Bedfordshire'da yaşayan 48 yaşındaki iki çocuk babası Rhys Hibbert, Londra Üniversite Koleji Hastanesi'nde ameliyat edildi. Doktorlar, tümörün zamanında alınmaması durumunda hastanın görme yetisini kaybedebileceğini belirtti.

Hibbert'ta hipofiz bezinde 11 milimetrelik, iyi huylu bir tümör tespit edildi. Beynin tabanında yer alan bu bez; büyüme, metabolizma, kan basıncı ve vücut ısısını düzenleyen önemli hormonları üretir.

Ancak tümörün konumu ameliyatı zorlaştırıyordu. Tümör, beyni kanla besleyen karotis arterlerine ve görmeden sorumlu optik sinirlere çok yakın bir noktada bulunuyordu.

Zamanla tümör, optik sinirlere baskı yaparak Hibbert'ın çevresel görüşünü kısıtlamaya başlamıştı. Bu nedenle doktorlar ameliyatı ertelememe kararı aldı.

Ameliyat sırasında cerrahlar, ucunda ince bir kamera bulunan endoskop cihazı yardımıyla burun yoluyla beyin tabanına ulaştı. Ancak tümör, kemik ve sert beyin zarı katmanlarının arkasında yer aldığı için dikkatli bir şekilde çıkarılması gerekiyordu.

İşte tam bu aşamada yapay zeka cerrahlara yardımcı oldu. Yapay zeka, ameliyatın canlı video görüntüsünü analiz ederek cerrahi aletleri takip etti ve kan damarları ile sinirlerin bulunduğu olası bölgeleri işaretledi.

Sonuç olarak sistem, uzmanlara tümörün hangi noktadan daha güvenli bir şekilde çıkarılabileceğini belirlemede destek oldu. Yani yapay zeka cerrahın yerini almadı, aksine operasyon sırasında ona ek ve kritik bilgiler sağladı.

Araştırmacılar, bu yapay zeka sistemini hipofiz tümörlerinin çıkarılmasına yönelik yüzlerce ameliyat videosu üzerinden eğitti. Uzmanlar, videolardaki kan damarlarını ve sinirleri işaretleyerek yapay zekaya beyindeki önemli yapıları tanımayı öğretti.

Cerrahlar arasında yer alan Profesör Hani Marcus, yapay zeka sisteminin, birçok uzman cerrahın kariyeri boyunca görebileceğinden çok daha fazla ameliyat verisiyle eğitildiğini belirtti.

Marcus, bu tür bir teknolojinin cerrah için "ikinci bir uzman gözü" görevi görebileceğini vurguladı. Bu durum, özellikle beyin gibi karmaşık ve hassas alanlarda cerrahi riskleri azaltmaya yardımcı olabilir.

Uzmanlar bu sonucu, beyin cerrahisinde yapay zeka kullanımının potansiyelini genişleten önemli bir adım olarak değerlendiriyor.