Hindistanlı doktorlar, henüz doğmamış bir bebeğin omurgasındaki ciddi doğuştan gelen kusuru anne karnında cerrahi müdahale ile giderdi. Altı saat süren bu karmaşık operasyon, doğum öncesi cerrahi alanında önemli bir başarı olarak kaydedildi.

Operasyon, 12 Kasım 2026 tarihinde Yeni Delhi'deki Tüm Hindistan Tıp Bilimleri Enstitüsü'nde (AIIMS) 25 haftalık bir fetüs üzerinde gerçekleştirildi. Hastane bilgilerine göre bu, Hindistan'da omurgadaki bu tür bir kusurun açık cerrahi yöntemiyle düzeltildiği ilk operasyondur.

Karmaşık operasyona cerrahlar, anestezi uzmanları, kadın doğum uzmanları, yenidoğan uzmanları ve hemşirelerden oluşan 30'dan fazla uzman katıldı. Tıp ekibi, operasyona beş haftadan fazla süreyle hazırlandı.

Fetüste nasıl bir kusur tespit edilmişti?

Yapılan incelemeler sonucunda bebekte spina bifida olarak bilinen doğuştan gelişim kusurunun ağır bir formu olan miyelomeningosel tespit edildi.

Spina bifida, hamileliğin ilk aşamalarında omurga ve omuriliği oluşturan yapıların tam olarak kapanmaması sonucu ortaya çıkar. Miyelomeningosel durumunda ise omurilik dokuları ve onları çevreleyen zarlar, omurgadaki açıklıktan dışarı çıkar.

Böyle bir durum sinir dokularının zarar görmesine yol açabilir. Sonuç olarak, bebek doğduktan sonra bacaklarda güçsüzlük veya felç, mesane ve bağırsak kontrolü ile ilgili sorunların görülme ihtimali vardır. Bazı durumlarda beyinde sıvı birikmesi yani hidrosefali de gelişebilir.

Cerrahi nasıl gerçekleştirildi?

Operasyondan önce fetüsün omurgasındaki kusurlu bölgeyi tam olarak belirlemek için gerekli görüntüleme tetkikleri yapıldı. Ardından cerrahi müdahalenin her aşaması titizlikle planlandı.

Operasyon sırasında annenin karın duvarı ve rahmi dikkatlice açılarak fetüsün sırtındaki hasarlı bölgeye erişim sağlandı. Önemli olan nokta, bebeğin rahimden tamamen çıkarılmamasıydı; bebek anne karnında kalarak ameliyat edildi.

Cerrahlar mikroskop yardımıyla açıkta kalan sinir dokularını korumaya yönelik işlemler gerçekleştirdi. Ayrıca omurgadaki kusur, ilgili doku katmanları kullanılarak kapatıldı. Süreç boyunca fetüsün durumunu izlemek için ultrasonografi kullanıldı.

Altı saat süren bu operasyon, Hindistan'da fetal cerrahi imkanlarının genişlediğini gösterdi.