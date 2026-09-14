Litvanya'da cuma namazı sırasında caminin önüne domuz başı bırakıldı (video)

Avrupa Birliği topraklarında dini hoşgörü ve kültürel uyum konusunda kamuoyunu sarsan endişe verici bir olay daha yaşandı. Litvanya'nın ikinci büyük şehri Kaunas'ta, yerel bir motosikletçi grubu, Müslümanların kutsal cuma namazı sırasında tarihi bir caminin önünde kışkırtıcı ve hakaret içerikli bir eylem gerçekleştirdi.

Litvanya ulusal medya organlarının bildirdiğine göre, saat 12:30 civarında yaklaşık 100 motosikletli, ağır motosikletleriyle caminin etrafına akın etti. Motor gürültüsü, yüksek sesli müzik ve milliyetçi sloganlar eşliğinde, motosikletçilerden biri İslam dünyası için açık bir hakaret kabul edilen domuz başını cami alanına getirip bıraktı.

Buna rağmen, ibadet eden Müslüman cemaati eşsiz bir sabır ve metanet göstererek hiçbir fiziksel çatışmaya izin vermedi. Kolluk kuvvetleri ise bu korkunç dini hakareti basit bir idari suç olarak değerlendirerek, suçlulara sadece 30 ila 150 avro arasında değişen cüzi bir para cezası vermekle yetindi.

Peki, 14. yüzyıldan beri bu topraklarda yaşayan Müslümanlara karşı yerel radikallerin beslediği bu düşmanlığın altında ne yatıyor? Polisin kayıtsız tutumu toplumda nasıl tepkilere yol açtı ve Avrupa'nın merkezinde İslamofobi hangi seviyeye ulaştı?

Gürültü, sloganlar ve domuz başı: Kaunas'taki aşağılayıcı 'eylemin' detayları

Cuma namazı sırasında düzenlenen provokasyonun seyri ve çarpıcı detaylar:

Cami etrafını saran 100 motosikletli: Saat 12:30 civarında, Kaunas bölgesi motosiklet topluluğundan yaklaşık 100 kişi doğrudan şehir camisinin önüne toplandı;

Kasıtlı yaratılan kargaşa: Motosikletçiler, namaz kılanların dikkatini dağıtmak ve korkutmak amacıyla motorları yüksek sesle çalıştırdı, hoparlörlerden yüksek sesli müzik çaldı ve 'Litvanya' diye sloganlar attı;

Açık hakaret ve provokasyon: Eylemin zirvesinde, motosikletçilerden biri kalabalığın önünde Müslümanlar için ağır bir hakaret sayılan domuz başını caminin eşiğine bıraktı.

Müslümanların yüksek metaneti ve polisin hafif cezası

Provokasyon beklenen şiddet olayına dönüşmedi:

«Allahu Ekber» nidaları ve mutlak sükunet: Cami içinde ve avlusunda bulunan cemaat, radikallerin açık provokasyonuna fiziksel güç veya saldırganlıkla karşılık vermedi; insanlar sadece «Allahu Ekber» tekbirini getirerek ibadetlerine huzurla devam ettiler;

Kan dökülmesine izin verilmedi: Yerel Müslümanların soğukkanlılığı sayesinde iki grup arasında herhangi bir toplu kavga veya kanlı çatışma yaşanmadı;

Sadece 30-150 avroluk ceza: Polis, olayla ilgili cezai soruşturma başlatmak yerine bu eylemi kamu düzenini bozmak olarak nitelendirdi ve motosikletçilere sadece 30 ila 150 avro arasında idari para cezası kesildi.

14. yüzyıla dayanan tarih ve yeni göç dalgası fonunda nefret

Litvanya'daki bu olay derin tarihi ve sosyal köklere sahip:

Yedi asırlık miras: Müslümanlar (çoğunlukla Tatar toplulukları), Litvanya topraklarında, özellikle Kaunas şehrinde 14. yüzyıldan, yani Büyük Vitovt döneminden beri yerel halkla barış içinde yaşamakta ve devletin gelişimine hizmet etmektedir;

Radikallerin bahanesi: Son yıllarda ülkeye, özellikle Müslüman doğudan gelen yeni göçmen akınının artması, yerel sağcı radikal grupların öfkesini körüklüyor;

Dini çatışma riski: Uzmanlara göre,tarihi ve yasal Müslüman topluluğuna yönelik bu tür aşağılayıcı saldırılar cezasız kalırsa, bu durum bölgedeki dinler arası nefreti ve tehlikeli çatışmaları daha da körükleyebilir.

Kaunas'taki caminin önünde yaşanan bu olay, Avrupa hukuk sisteminin kutsal değerleri koruma konusunda ne kadar aciz ve ikiyüzlü kaldığını göstermektedir.

Sizce, cuma namazı sırasında caminin önüne domuz başı bırakan motosikletçilere sadece 30-150 avro ceza verilmesi adil mi, yoksa bu açık bir dini nefret suçu olarak ağır şekilde cezalandırılmalı mıydı? Müslümanların bu zor durumda gösterdiği metaneti nasıl değerlendiriyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın ve Avrupa'daki dini hoşgörüye dair bu çarpıcı olayı tüm sevdiklerinizle ve Müslüman kardeşlerimizle paylaşın!