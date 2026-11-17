Brüksel'de Karadeniz bölgesi, Güney Kafkasya ve Orta Asya ülkelerinin katılımıyla ikinci bölgeler arası bakanlar toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda Kazakistan Dışişleri Bakanı Muhtar Tleuberdi, cumhuriyetin Trans-Hazar Uluslararası Taşımacılık Rotası'nı («Orta Koridor») Avrupa ile Asya'yı birbirine bağlayan ana halka olarak gördüğünü vurgulayarak, ticaret yollarını çeşitlendirmek için tüm tarafları bu rotayı birlikte geliştirmeye çağırdı. «Kazinform» haber ajansına göre, etkinlikte Tacikistan ve Türkmenistan temsilcileri de aktif rol alarak ulaşım, yeşil enerji ve dijitalleşme alanlarında iş birliği yapmaya istekli olduklarını belirttiler.

Kazakistan ve «Global Gateway» girişimi

Muhtar Tleuberdi konuşmasında, transit-taşımacılık potansiyelini geliştirmenin ve altyapıyı modernize etmenin Kazakistan için stratejik bir öncelik olduğunu belirtti. Astana, Avrupa ve bölgesel ortaklarla ulaşım, lojistik, enerji ve dijitalleşme alanlarındaki ilişkileri daha da güçlendirmeye hazırdır. Özellikle Avrupa Birliği'nin «Global Gateway» (Global Gateway) girişimi çerçevesinde yatırım çekmenin ve ulaşım altyapısını iyileştirmenin önemi vurgulandı. Kazakistan tarafı, verimli ve sürdürülebilir bir Avrasya ulaşım ağı oluşturmak için gümrük işlemleri ve lojistik süreçlerini birlikte optimize etmeye hazır olduğunu bildirdi.

Tacikistan ve Türkmenistan'ın katılımı ve küresel bağlam

Toplantıda Tacikistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Idibek Kalandar, Duşanbe'nin transit-taşımacılık altyapısını geliştirme, yeşil enerji ve dijitalleşme alanlarındaki önceliklerini açıkladı. Ayrıca Türkmenistan temsilcileri de Orta Asya heyeti bünyesinde yer alarak ulaşım, dijital ve enerji ağlarında iş birliğini derinleştirme taraftarı olduklarını teyit ettiler.

Bu toplantı, ana deniz yollarında ortaya çıkan birçok engel zemininde gerçekleşti. Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, toplantı öncesinde yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı'ndaki kısıtlamaların, Karadeniz koridorunun blokajının ve Babülmendep Boğazı'ndaki sorunların ülkeleri alternatif ticaret yolları ve enerji tedarik rotaları aramaya zorladığını vurguladı. Kallas'a göre, bu koşullarda Orta Asya, Güney Kafkasya ve Karadeniz bölgeleri, Avrupa ile Asya arasındaki bağları genişletmede belirleyici bir önem kazanmaktadır.

Katılımcılar ve rotalar Ana hedefler ve görevler Kazakistan «Orta Koridor»u geliştirmek ve «Global Gateway» kapsamında altyapıyı modernize etmek Tacikistan ve Türkmenistan Ulaşım, yeşil enerji ve dijitalleşme alanlarında bölgesel iş birliğini genişletmek Avrupa Birliği Ticaret akışlarını 2030 yılına kadar üç katına çıkarmak ve transit süresini kısaltmak

Avrupa Komisyonu'nun basın açıklamasına göre, «Orta Koridor» Avrupa Birliği'nin amiral gemisi girişimleri arasına dahil edildi. Temel amacı, Orta Asya'yı Hazar ve Güney Kafkasya üzerinden Türkiye'ye, oradan da Karadeniz yoluyla doğrudan Avrupa pazarlarına bağlamak; böylece 2030 yılına kadar ticaret akışlarını ciddi oranda artırmak ve yük taşıma sürelerini önemli ölçüde kısaltmak hedeflenmektedir.

Sizce «Orta Koridor»un gelişimi bölgedeki lojistik süreçlerini ne kadar hızlandırır ve yeni ekonomik fırsatlar açar? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın!