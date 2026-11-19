ABD ve Danimarka Grönland konusunda anlaştı: Adaya «Altın Kubbe» yerleştirilecek
ABD ve Danimarka, Grönland konusunda savunma ve güvenlik alanında büyük bir anlaşma imzaladı. «Vedomosti» gazetesinin haberine göre, 19 Kasım 2026 tarihinde Danimarka Parlamentosu (Folketing), ABD, Danimarka ve Grönland arasındaki üçlü anlaşmayı oybirliğiyle onayladı. Daha öncesinde, Kasım ayı başında belge Grönland Parlamentosu tarafından onaylanmış, 22 Eylül'de ise BM Genel Kurulu çerçevesinde üç tarafın liderleri tarafından imzalanmıştı.
Yeni askeri üsler ve «Altın Kubbe» sistemi
İmzalanan belgeye göre, Amerika Birleşik Devletleri Arktik bölgesindeki askeri varlığını önemli ölçüde genişletme imkanına sahip olacak:
İki yeni «savunma bölgesi»: ABD, adanın güneyindeki Narsarsuaq ve doğusundaki Mestersvig yakınlarında yeni askeri üsler kurma hakkını elde etti.
Pituffik üssünün genişletilmesi: Mevcut Pituffik uzay üssünün altyapısı daha da genişletilecek.
«Altın Kubbe» (Golden Dome): Anlaşma, ada topraklarına Amerikan füze savunma sistemi unsurlarının yerleştirilmesine olanak tanıyor ve ABD askeri uçakları ile gemilerine Grönland hava sahası ve karasularına serbest giriş hakkı veriyor.
Anlaşmanın temel maddeleri
Detaylar ve hukuki yönler
Askeri altyapı
Narsarsuaq ve Mestersvig yakınında 2 yeni üs, Pituffik uzay üssünün genişletilmesi
Savunma sistemleri
«Altın Kubbe» füze savunma sistemi unsurlarının yerleştirilmesi ve serbest transit
Siyasi ve ekonomik statü
Danimarka egemenliği korunacak; ABD şirketlerine maden kaynakları için özel haklar verilmeyecek
Trump'ın açıklamaları ve Danimarka egemenliği
ABD Başkanı Donald Trump'ın, Amerika Birleşik Devletleri'nin Grönland'ı «elde ettiği» yönündeki sansasyonel açıklamalarına rağmen, anlaşma metni ada üzerindeki Danimarka egemenliğini ve Grönlandlıların kendi kaderini tayin hakkını doğrudan pekiştirmektedir. Ayrıca Danimarka Dışişleri Bakanlığı, bu anlaşmanın Amerikan şirketlerine Grönland'da maden çıkarma konusunda herhangi bir ayrıcalık tanımadığını özellikle vurguladı.
Anlaşma, Kopenhag ve Nuuk'un (Grönland'ın başkenti) onay sürecinin tamamlandığına dair resmi diplomatik notayı Washington'a göndermesinden hemen sonra yürürlüğe girecek — bu belge için ABD Kongresi'nin ayrıca onay vermesi gerekmiyor.
Sizce ABD'nin Grönland'da yeni askeri üsler ve «Altın Kubbe» sistemi kurması Arktik bölgesindeki jeopolitik dengeyi nasıl etkileyecek? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın!
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