Polis yetkileri ve para cezaları: İhlal tespit edilmesi durumunda, polise hoparlörleri kapatma, ekipmanlara el koyma ve 50 bin şekele kadar (yaklaşık 15,8 bin ABD doları) para cezası kesme yetkisi verilmesi öngörülüyordu.

Zorunlu izin: Camilerin hoparlör ve megafon kullanabilmesi için özel bir izin alması zorunlu kılınacaktı.

Aşırı sağcı «Otsma Yehudit» («Yahudi Gücü») partisi milletvekilleri tarafından sunulan belgede, camilere yönelik katı şartlar ve cezai yaptırımlar belirlenmişti:

İsrail Parlamentosu (Knesset), camilerde hoparlörler aracılığıyla yüksek sesle ezan okunmasını kısıtlamayı amaçlayan yasa tasarısını oy çokluğuyla reddetti. Tasarının görüşülmesi, Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in karıştığı sert bir tartışmaya sahne oldu ve bakan meclis salonundan çıkarıldı.

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Oylama öncesindeki tartışmalar sırasında Itamar Ben-Gvir ile Arap kökenli milletvekilleri arasında sert bir çatışma yaşandı. Bakan, Arap milletvekillerini terörizmi desteklemekle suçlayarak aileleriyle birlikte ülkeyi terk etmelerini istedi.

Knesset Başkan Yardımcısı Eytan Ginzburg salonda düzeni sağlamaya çalıştığında, Ben-Gvir ona «aptal» (idiot) diyerek hakaret etti. Buna karşılık Ginzburg, bakanın meclis salonundan çıkarılması talimatını verdi. Salondan ayrılan Ben-Gvir, hükümetin diğer üyelerini de kendisini takip etmeye çağırdı.

Oylama sonuçları ve siyasi tepkiler

Göstergeler Detaylar ve sonuçlar Tasarının yazarı Aşırı sağcı «Otsma Yehudit» partisi (Itamar Ben-Gvir) Karşı oylar 63 milletvekili (muhalefet ve Arap partileri) Kabul oyları 45 milletvekili Tarafsız / katılmayanlar Ultra-Ortodoks (haredim) partilerinin çoğu milletvekili oylamaya katılmadı Nihai karar Yasa tasarısı reddedildi

Tartışmalar sırasında Ben-Gvir bu girişimi «akustik terörizme» karşı mücadele olarak nitelendirirken, muhalif milletvekilleri bunu Müslüman azınlığın dini özgürlüklerine yönelik açık bir saldırı olarak değerlendirdi.

Sizce İsrail Parlamentosu'nun bu tartışmalı yasa tasarısını reddetmesi, ülkedeki dini özgürlükleri ve iç istikrarı korumak adına ne kadar önemli bir adım oldu?

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