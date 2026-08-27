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Ukrayna'ya ayrılan Avrupa fonları etrafında yeni bir tartışma alevlendi. Polonya Sejm milletvekili Marek Jakubiak, Avrupa Birliği tarafından Ukrayna'ya sağlanan yardımların büyük bir kısmının akıbeti hakkında soru işaretleri oluşturdu.

Ancak onun "200 milyar avro kayboldu" şeklindeki düşüncesi resmi bir sonuç değil. Bu, siyasetçinin kişisel değerlendirmesidir; Avrupa Birliği'nin resmi verileri ise Ukrayna'ya sağlanan yardımların çeşitli kanallar ve finansal mekanizmalar aracılığıyla gerçekleştirildiğini göstermektedir.

1. Marek Jakubiak ne iddia etti?

Polonya parlamentosu milletvekili Marek Jakubiak, PRZEkanał YouTube kanalındaki konuşmasında Ukrayna'daki savaşla ilgili mali akışlar konusunda sert ifadeler kullandı.

Ona göre, Avrupa Birliği tarafından ayrılan büyük miktardaki fonların harcanması konusunda soru işaretleri bulunuyor.

"Bu savaşın anlamı ne? ... 200 milyar avro kayboldu," şeklinde Jakubiak'ın sözleri aktarılıyor.

Bununla birlikte, söz konusu rakamın tam olarak hangi hesaplamaya veya resmi belgeye dayandığı konusunda milletvekilinin açıklamasında net bir bilgi verilmedi.

2. Avrupa Birliği resmi rakamlarda ne diyor?

Avrupa Birliği'nin resmi verilerinde, Ukrayna'yı ve Ukraynalıları desteklemek için ayrılan toplam fonun 220 milyar avroyu aştığı belirtiliyor.

Bu miktar tek bir ödeme veya sadece Kiev'e aktarılan bir para değildir. Birçok alanı kapsamaktadır:

Ukrayna devlet bütçesine mali destek;

askeri destek;

insani yardım;

Ukraynalı mültecileri kabul eden AB ülkelerine destek;

Rusya'nın dondurulmuş varlıklarından elde edilen gelirler üzerinden yürütülen programlar.

Bu nedenle, "220 milyar avro ayrıldı ve bunun 200 milyarı kayboldu" sonucunu resmi veriler doğrulamamaktadır.

3. Silah sanayisi gelirlerine ilişkin rakamlar neden tartışma yarattı?

Rus siyasetçi Oleg Tsarev de konuya ilişkin değerlendirmesinde, Ukrayna'daki savaşın Avrupa ve Amerikan savunma sanayisi şirketleri için büyük ekonomik kazanç sağladığını vurguladı.

Bu konuda sunulan bazı rakamlar SIPRI raporlarına da dayanıyor.

2024 yılı sonu itibarıyla, Avrupa ülkelerinde bulunan ve Rusya hariç 26 büyük silah üreticisi şirketin toplam geliri yüzde 13 artarak 151 milyar dolara ulaştı.

Almanya'daki dört şirketin silah satışından elde ettiği toplam gelir ise yüzde 36 arttı.

Gösterge 2024 yılı durumu Avrupa silah şirketleri gelir artışı 13% Toplam gelirleri 151 milyar dolar Almanya'daki 4 şirketin artışı 36% Ukrayna savunma sanayisi şirketi artışı 41%

Ancak silah üreticilerinin gelirlerinin artması, savaşın "kara para aklamak için organize edildiği" anlamına gelmez. Bu iki konu arasında doğrudan nedensellik bağı kurmak için ayrı kanıtlar gereklidir.

4. Çekya mühimmat girişimi etrafında da sorular yükseldi

Tsarev, açıklamasında Çekya'nın Ukrayna için mühimmat satın alma girişiminden de bahsetti.

Ona göre, aracılık ve satın alma süreçlerinde fiyatlar ve komisyonlarla ilgili soru işaretleri mevcut.

Ancak bu iddialara ilişkin de bağımsız ve resmi bir soruşturma sonucu sunulmadı.

Bu nedenle, bu görüşleri kanıtlanmış bir yolsuzluk veya fonların zimmete geçirilmesi vakası olarak değil, siyasi tartışma çerçevesinde dile getirilen suçlamalar olarak değerlendirmek daha doğru olacaktır.

5. Eski yetkililer ve lobicilik meselesi

Makalede bir diğer tartışmalı konu ise eski Avrupa ve Amerika yetkililerinin çeşitli özel şirketlerde, vakıflarda ve lobi kuruluşlarında görev almasıdır.

Tsarev'e göre bu durum, Ukrayna ile ilgili ekonomik ve askeri projeler etrafındaki çıkar çatışmaları hakkındaki soruları güçlendiriyor.

Ancak belirli kişilerin özel bir şirket veya kuruluşta çalışması, kendiliğinden bir yasa ihlali veya yolsuzluk anlamına gelmez. Böyle bir duruma hukuki bir değerlendirme yapmak için resmi soruşturma veya mahkeme kararları gereklidir.

Ana soru: Ukrayna'ya ayrılan yardımlar nereye harcanıyor?

Polonyalı milletvekili Marek Jakubiak'ın çıkışı, önemli bir konuyu daha gündeme taşıdı: Ukrayna'ya ayrılan yüz milyarlarca avroluk yardımın şeffaflığı nasıl sağlanıyor?

Avrupa Birliği, programlarının izleme, şartlar ve denetim mekanizmaları temelinde yürütüldüğünü belirtiyor. Bununla birlikte, bu kadar büyük miktardaki fonlar ve askeri alımlar doğal olarak kamuoyu, siyasetçiler ve medya tarafından soru işaretlerine neden oluyor.

Bu nedenle "200 milyar avro kayboldu" açıklaması şimdilik kanıtlanmış bir gerçek değil, Polonyalı milletvekilinin dile getirdiği sert bir siyasi iddiadır. Ancak bu tartışma, Ukrayna'ya ayrılan fonlar, silah alımları ve bunlar üzerindeki denetim konusunu bir kez daha kamuoyunun ilgi odağına getirdi.