Kırgızistan'da Bişkek'teki trafik sıkışıklığı nedeniyle başkentin taşınması gündemde
Kırgızistan parlamentosu milletvekili Nurbek Sıdıgaliyev, Bişkek şehrinde giderek artan trafik sıkışıklığı sorununa çözüm olarak ülkenin başkentini başka bir bölgeye taşıma önerisini sundu. Ona göre, durumu iyileştirmek için şehirde üst geçit ve köprü inşaatlarının da genişletilmesi gerekiyor. Bu konuda «Kaktus.media» haber verdi.
18 Kasım günü Jogorku Keneş toplantısında konuşan milletvekili, meslektaşlarıyla Oş şehrine yaptığı ziyarette orada yeni köprülerin inşa edildiğini gördüğünü söyledi. Bu deneyimin Bişkek'te de uygulanabileceğini vurgulayarak, belediyeye yoğun kavşaklarda üst geçitler inşa etmesini tavsiye etti.
Milletvekili özellikle Çüy Caddesi ile Tokombayev ve Abrahmanov caddelerinin kesiştiği noktalarda bu tür yapıların inşa edilmesinin gerekliliğini belirtti. Ona göre, bu tür projeler şehirdeki trafik akışını rahatlatmaya ve sıkışıklığı azaltmaya yardımcı olabilir.
Sıdıgaliyev, Oş şehrinde inşa edilen köprülerden birinin maliyetini de sordu. Buna cevaben Kırgızistan İnşaat, Mimarlık ve Konut-Kamu Hizmetleri Bakanı Nurdan Oruntayeva, viyadük köprülerinin başlangıçta gerekli belgeler tam olarak hazırlanmadan inşa edilmeye başlandığını belirtti. Şu anda ilgili belgelerin hazırlandığını ve inşaat maliyetlerinin hesaplandığını ifade etti.
Bişkek Belediye Başkanı Aybek Cunuşaliyev de başkentte benzer köprülerin inşaatının başladığını vurguladı. Buna örnek olarak Molodaya Gvardiya Caddesi ile L. Tolstoy Caddesi kesişiminde devam eden inşaatı gösterdi. Ayrıca gelecek yıl Güney Otoyolu'nda da üst geçit inşa çalışmalarına başlanmasının planlandığını bildirdi.
Milletvekili ise Oş şehrindeki yol ve köprü inşaatlarını olumlu değerlendirerek, bu deneyimin Bişkek'te de yaygınlaştırılması gerektiğini söyledi.
«Orada yollar ve köprüler çok iyi inşa edilmiş. Burada da aynısını yapmalıyız, aksi takdirde trafik sorununu çözemeyiz. Durum her geçen gün kötüleşiyor. Sorunu bu yolla çözmeli ya da başkenti taşımalıyız», — dedi Sıdıgaliyev.
Buna cevaben Bişkek Belediye Başkanı Aybek Cunuşaliyev, başkentin başka bir bölgeye taşınması durumunda halkın da yeni idari merkeze taşınacağını vurguladı.
Ancak milletvekili bu görüşe katılmadı. Ona göre, başkent taşınsa bile nüfusun bir kısmı Bişkek'te yaşamaya devam edecektir.
Sıdıgaliyev, şehirdeki trafik sıkışıklığının bir diğer nedeni olarak merkezi bölgelerde çok katlı konut inşaatlarına izin verilmesini gösterdi. Ona göre, bu tür binaların şehir merkezinde değil, Sokuluk ve Issık-Ata taraflarında inşa edilmesi daha uygun olurdu.
Henüz başkentin taşınmasıyla ilgili resmi bir karar alınmadı. Bu konu, milletvekili tarafından trafik sorununa bir çözüm önerisi olarak sunulmuş durumda.
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