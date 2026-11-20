Kırgızistan parlamentosu milletvekili Nurbek Sıdıgaliyev, Bişkek şehrinde giderek artan trafik sıkışıklığı sorununa çözüm olarak ülkenin başkentini başka bir bölgeye taşıma önerisini sundu. Ona göre, durumu iyileştirmek için şehirde üst geçit ve köprü inşaatlarının da genişletilmesi gerekiyor. Bu konuda «Kaktus.media» haber verdi.

18 Kasım günü Jogorku Keneş toplantısında konuşan milletvekili, meslektaşlarıyla Oş şehrine yaptığı ziyarette orada yeni köprülerin inşa edildiğini gördüğünü söyledi. Bu deneyimin Bişkek'te de uygulanabileceğini vurgulayarak, belediyeye yoğun kavşaklarda üst geçitler inşa etmesini tavsiye etti.

Milletvekili özellikle Çüy Caddesi ile Tokombayev ve Abrahmanov caddelerinin kesiştiği noktalarda bu tür yapıların inşa edilmesinin gerekliliğini belirtti. Ona göre, bu tür projeler şehirdeki trafik akışını rahatlatmaya ve sıkışıklığı azaltmaya yardımcı olabilir.

Sıdıgaliyev, Oş şehrinde inşa edilen köprülerden birinin maliyetini de sordu. Buna cevaben Kırgızistan İnşaat, Mimarlık ve Konut-Kamu Hizmetleri Bakanı Nurdan Oruntayeva, viyadük köprülerinin başlangıçta gerekli belgeler tam olarak hazırlanmadan inşa edilmeye başlandığını belirtti. Şu anda ilgili belgelerin hazırlandığını ve inşaat maliyetlerinin hesaplandığını ifade etti.