Çin'de para karşılığında başkalarının yerine tartışan hizmetler bulunuyor

·6·Dünya
Çin'de para karşılığında başkalarının yerine tartışan hizmetler bulunuyor

Çin'in Guangzhou şehrinde, elinde "Sizin adınıza tartışırım" yazılı bir tabela tutan adamın yer aldığı video sosyal medyada yayıldı. Adam, insanlar arasındaki anlaşmazlıklarda müşterisi adına tartışma hizmeti sunuyor.

Adam, bu hizmeti için zaman sınırı olmaksızın 188 yuan, yani yaklaşık 26 ABD doları ücret aldığını belirtiyor.

Aslında Çin'de başkalarının adına tartışma hizmeti yeni bir durum değil. 2019 yılında yerel medya, Taobao gibi çevrimiçi ticaret platformlarında bu tür hizmetlerin sunulduğunu yazmıştı. O dönemdeki bilgilere göre hizmetin fiyatı 5 ile 200 yuan arasında değişiyordu. Tartışma telefon, SMS veya WeChat üzerinden gerçekleştirilebiliyordu.

Bazı hizmet sağlayıcılar, Sichuan gibi yerel lehçelerde tartışmak için ek ücret talep ediyordu. Bunun nedeni, farklı lehçelerdeki konuşma tarzı ve ifadelerin etkisinin birbirinden farklı olmasıdır.

Hukukçular ise başka birine hakaret etmeye veya huzurunu bozmaya yönelik bu tür hizmetlerin yasal sorunlara yol açabileceğini vurguluyor.

ÇinGuangzhouTaobaoWeChatHizmet Sektörü
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Charos
«ZAMIN.UZ» editör

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