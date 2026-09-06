Çin'de evcil hayvan defin işlemleri için milyonlar harcanıyor

Çin'de evcil hayvanlarla vedalaşmaya yönelik özel hizmetler hızla gelişiyor. Ancak milyar dolarlık bu sektörün henüz tek bir denetim sistemi bulunmuyor.

Mayıs ayında Liaoning eyaletinin Dalian şehrindeki hayvan defin evlerinden birinde duygusal anlar yaşandı. Sekiz yıl boyunca besledikleri gümüş renkli İngiliz kedilerini kaybeden bir çift, sevimli dostlarına son kez veda etti. Kalp hastalığından ölen Pidan lakaplı kedi için anma töreni düzenlediler ve ardından kremasyon için gönderdiler.

Bu tür manzaralar Çin'de giderek yaygınlaşıyor. Tian Yan Cha verilerine göre, ülkede hayvan defin işlemleriyle ilgili 43.600 şirket bulunuyor. Sadece 2022 yılında 27.100 yeni şirket tescil edildi.

iiMedia Research raporuna göre, 2022 yılında bu pazarın değeri 10 milyar yuan, yani yaklaşık 1,5 milyar dolarseviyesindeydi.

Pazarın büyümesi, ülkedeki evcil hayvan sayısının artışıyla da bağlantılı. Geçen yıl Çin şehirlerinde yaklaşık 53 milyon köpek ve 73 milyon kedi kaydedildi.

Özel defin evleri; ötenazi, vücut hazırlığı, anma töreni, kremasyon, küllerin saklanması, mezara gömme ve hatıra eşyaları hazırlama gibi hizmetler sunuyor. Fiyatlar 1000 yuandan on binlerce yuana kadar çıkabiliyor.

Örneğin, dört personelin hayvan tabutunu taşıdığı ve limuzinle götürüldüğü «yüksek seviyede kişiselleştirilmiş» tören 9880 yuan tutuyor. Bazı yerlerde dini törenler 1800 yuana düzenlenirken, hayvan küllerini «yaşam kristali»ne dönüştürmek 18.000 yuanolarak fiyatlandırılıyor.

Uzmanlar bu tür törenlerin öncelikle hayvan sahiplerinin ruhsal ihtiyaçlarını karşıladığını vurguluyor. Törenlerde çiçekler, veda örtüleri, anı duvarları, pati izi basılmış kutular ve hayvan tüylerinin saklandığı kaplar kullanılıyor.

Bununla birlikte sektörde ciddi sorunlar da mevcut. Hayvan defin endüstrisini tam olarak denetleyen tek bir devlet kurumu yok. Hukukçu Fu Jian, denetimin farklı kurumlar arasında bölünmüş olmasının bazı ihlallerin önlenmesini zorlaştırdığını belirtiyor.

Ayrıca, tek tip standartların olmaması nedeniyle bazı sözleşmelerde hizmet içeriği ve kalitesi net bir şekilde belirlenmiyor. Bu durum, müşterilerin haklarını korumasını zorlaştırıyor.

2024 yılında Shenzhen şehrinde bir vatandaş, kedisini özel olarak kremasyon yaptırmak için 700 yuan ödedi. Ancak dükkanın verdiği videodan, kremasyon yapılan kedinin kendi hayvanı olmadığını fark etti. Uzun görüşmelerin ardından dükkan, kedisinin diğer hayvanlarla birlikte kremasyon yapıldığını itiraf etti.

Sonuç olarak, Çin'de hayvan defin endüstrisi hızla büyüyerek büyük bir pazar haline geliyor. Ancak sektörün gelişimiyle birlikte hizmet kalitesi, denetim ve hayvan sahiplerinin haklarının korunması gibi konular da güncelliğini koruyor.