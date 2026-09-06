Çin'de evcil hayvan defin işlemleri için milyonlar harcanıyor

·10·Dünya
Çin'de evcil hayvan defin işlemleri için milyonlar harcanıyor

Çin'de evcil hayvanlarla vedalaşmaya yönelik özel hizmetler hızla gelişiyor. Ancak milyar dolarlık bu sektörün henüz tek bir denetim sistemi bulunmuyor.

Mayıs ayında Liaoning eyaletinin Dalian şehrindeki hayvan defin evlerinden birinde duygusal anlar yaşandı. Sekiz yıl boyunca besledikleri gümüş renkli İngiliz kedilerini kaybeden bir çift, sevimli dostlarına son kez veda etti. Kalp hastalığından ölen Pidan lakaplı kedi için anma töreni düzenlediler ve ardından kremasyon için gönderdiler.

Bu tür manzaralar Çin'de giderek yaygınlaşıyor. Tian Yan Cha verilerine göre, ülkede hayvan defin işlemleriyle ilgili 43.600 şirket bulunuyor. Sadece 2022 yılında 27.100 yeni şirket tescil edildi.

iiMedia Research raporuna göre, 2022 yılında bu pazarın değeri 10 milyar yuan, yani yaklaşık 1,5 milyar dolarseviyesindeydi.

Pazarın büyümesi, ülkedeki evcil hayvan sayısının artışıyla da bağlantılı. Geçen yıl Çin şehirlerinde yaklaşık 53 milyon köpek ve 73 milyon kedi kaydedildi.

Özel defin evleri; ötenazi, vücut hazırlığı, anma töreni, kremasyon, küllerin saklanması, mezara gömme ve hatıra eşyaları hazırlama gibi hizmetler sunuyor. Fiyatlar 1000 yuandan on binlerce yuana kadar çıkabiliyor.

Örneğin, dört personelin hayvan tabutunu taşıdığı ve limuzinle götürüldüğü «yüksek seviyede kişiselleştirilmiş» tören 9880 yuan tutuyor. Bazı yerlerde dini törenler 1800 yuana düzenlenirken, hayvan küllerini «yaşam kristali»ne dönüştürmek 18.000 yuanolarak fiyatlandırılıyor.

Siyah kıyafetli bir kişi, çiçeklerle süslenmiş bir sepete küçük nesneler serpiyor.

Uzmanlar bu tür törenlerin öncelikle hayvan sahiplerinin ruhsal ihtiyaçlarını karşıladığını vurguluyor. Törenlerde çiçekler, veda örtüleri, anı duvarları, pati izi basılmış kutular ve hayvan tüylerinin saklandığı kaplar kullanılıyor.

Bununla birlikte sektörde ciddi sorunlar da mevcut. Hayvan defin endüstrisini tam olarak denetleyen tek bir devlet kurumu yok. Hukukçu Fu Jian, denetimin farklı kurumlar arasında bölünmüş olmasının bazı ihlallerin önlenmesini zorlaştırdığını belirtiyor.

Ayrıca, tek tip standartların olmaması nedeniyle bazı sözleşmelerde hizmet içeriği ve kalitesi net bir şekilde belirlenmiyor. Bu durum, müşterilerin haklarını korumasını zorlaştırıyor.

2024 yılında Shenzhen şehrinde bir vatandaş, kedisini özel olarak kremasyon yaptırmak için 700 yuan ödedi. Ancak dükkanın verdiği videodan, kremasyon yapılan kedinin kendi hayvanı olmadığını fark etti. Uzun görüşmelerin ardından dükkan, kedisinin diğer hayvanlarla birlikte kremasyon yapıldığını itiraf etti.

Sonuç olarak, Çin'de hayvan defin endüstrisi hızla büyüyerek büyük bir pazar haline geliyor. Ancak sektörün gelişimiyle birlikte hizmet kalitesi, denetim ve hayvan sahiplerinin haklarının korunması gibi konular da güncelliğini koruyor.

Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Faslı erkek 38 santimetrelik kulaklarıyla rekor kırdıFaslı erkek 38 santimetrelik kulaklarıyla rekor kırdıBugün, 11:08Uçakta kavga çıkaran yolcu koltuğa koli bandıyla bağlandıUçakta kavga çıkaran yolcu koltuğa koli bandıyla bağlandıBugün, 11:06Türkiye'de Özbek gelin 5 milyon liralık altınla kayıplara karıştıTürkiye'de Özbek gelin 5 milyon liralık altınla kayıplara karıştıBugün, 10:59Endonezya'nın başkentini kül bulutu kapladı, ana uluslararası havalimanı uçuşları durdurduEndonezya'nın başkentini kül bulutu kapladı, ana uluslararası havalimanı uçuşları durdurduBugün, 10:47Cumhurbaşkanlığından Başbakanlığa: Vučić erken istifa edeceğini açıkladıCumhurbaşkanlığından Başbakanlığa: Vučić erken istifa edeceğini açıkladıBugün, 10:43Mısır'da ünlü televizyon sunucusu idama mahkum edildiMısır'da ünlü televizyon sunucusu idama mahkum edildiBugün, 10:39
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Dünya haberler

Glasgow'da Gökyüzünde Beliren Dev Ejderha Herkesi Hayrete Düşürdü
Glasgow'da Gökyüzünde Beliren Dev Ejderha Herkesi Hayrete Düşürdü
Ronaldo'nun «düğünü» Madeira'yı salladı: hayranlar yanıldı
Ronaldo'nun «düğünü» Madeira'yı salladı: hayranlar yanıldı
Ronaldo’nun yüzyılın düğünü: Törenin yapılacağı yer ve detaylar
Ronaldo’nun yüzyılın düğünü: Törenin yapılacağı yer ve detaylar
Çamura Bulanan Köy Çocuklarının Neşeli Oyunu Sosyal Medyayı Salladı
Çamura Bulanan Köy Çocuklarının Neşeli Oyunu Sosyal Medyayı Salladı
2,71 metrelik saç: Boyundan daha uzun saçlarıyla tanınan kadın yeniden gündemde
2,71 metrelik saç: Boyundan daha uzun saçlarıyla tanınan kadın yeniden gündemde
91 binden fazla ördekçik Chicago Nehri'ne bırakıldı
91 binden fazla ördekçik Chicago Nehri'ne bırakıldı
Genç doktor, özel hastanedeki ilk iş gününde istifa etti
Genç doktor, özel hastanedeki ilk iş gününde istifa etti
Kıyamet Günü Balığı Gerçekten Var mı? Bilim İnsanları Yanıtladı
Kıyamet Günü Balığı Gerçekten Var mı? Bilim İnsanları Yanıtladı