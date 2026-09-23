6 yaşındaki Çinli kız Rubik küpünü 4 saniyede çözerek dünya rekoru kırdı!

Çinli 6 yaşındaki Liang Yunchi, Rubik küpü çözme konusunda yeni bir dünya rekoruna imza atarak tekrar ilgi odağı oldu. 3×3 küp yarışmasında 4,27 saniyelik bir ortalama elde etti.

Guangzhou'da düzenlenen yarışmada Liang Yunchi, Rubik küpünü beş kez çözdü. Bu denemelerin sonucunda ortalama süresi 4,27 saniye olarak kaydedildi.

İşin en ilginç yanı, küçük kızın rekoru başkasından almamış olması; kendi rekorunu bizzat kendisi geliştirdi.

Liang Yunchi daha önce küpü ortalama 4,52 saniyede çözerek kadınlar dünya rekorunu kırmıştı.

Bu sefer kendi derecesini 0,25 saniye daha geliştirdi. Altı yaşındaki kızın Rubik küpünü bu hızla çözmesi izleyenleri hayran bıraktı. Özellikle çok küçük yaşına rağmen kendi rekorunu daha da ileriye taşıması, olayın en dikkat çekici yanlarından biri oldu.