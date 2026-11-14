St. Petersburg'da bavul içinde Özbekistanlı bir kadının cesedi bulundu, şüpheli ise oğlu

Rusya'nın St. Petersburg şehrinde bir bavulun içinde Özbekistan doğumlu bir kadının cesedi bulundu. Cinayeti işlediğinden şüphelenilen kişi ise kadının 15 yaşındaki oğlu. İlk bilgilere göre genç, annesiyle yaşadığı tartışmanın ardından bu ağır suçu işledi. Konuyla ilgili haberi RIA Novosti duyurdu.

Edinilen bilgilere göre, Özbekistan doğumlu kadın St. Petersburg'da temizlikçi olarak çalışıyordu. 1 Kasım'da son kez işe gittikten sonra kendisinden haber alınamadı. Yakınları ona ulaşmaya çalışsa da başarılı olamadı.

Kolluk kuvvetleri yetkilisi, kadının telefon aramalarına cevap vermediğini ancak SMS yoluyla yazışmaya devam ettiğini belirtti. Ancak mesajlarında nerede olduğu veya kiminle olduğu hakkında hiçbir bilgi vermedi. Durumdan endişelenen kadının kız kardeşi, kayıp başvurusuyla polise resmi şikayette bulundu.

Maktul, kiralık bir dairede 15 yaşındaki oğluyla birlikte yaşıyordu. Annesinin kaybolmasının ardından genç, okuluna annesinin ağzından yazılmış bir not götürdü. Notta, annesinin hastalığı nedeniyle derslere katılamayacağı belirtiliyordu.

Cinayete genç ile annesi arasındaki tartışma neden oldu

İçişleri Bakanlığı verilerine göre, 2 Kasım günü lise öğrencisi ile annesi arasında bir tartışma yaşandı. Tartışma sırasında 15 yaşındaki gencin annesini boğarak öldürdüğü iddia ediliyor.

Baza yayın organı, gencin daha önce de annesiyle sık sık tartıştığını kaydetti. REN TV'nin bilgilerine göre, aralarındaki anlaşmazlıkların sebebi sigara kullanımıydı. Trajediyle sonuçlanan son tartışma da yine bu konu yüzünden çıktı.

Özellikle kadın, oğlunu bir kez daha kötü alışkanlıktan vazgeçmeye zorladı ve elektronik sigara içmesini yasakladı. Bu durum gencin tepkisine yol açtı ve annesine saldırdı.

Life yayın organının yazdığına göre, tartışma sırasında genç, kadını ayakkabı bağcıklarıyla boğarak öldürdü. Ardından cesedi bavula yerleştirerek ekolojik park alanına sakladı.

Baza'nın eklediğine göre, kolluk kuvvetleri kayıp kadını ararken, oğlu annesinin nereye kaybolduğundan habersizmiş gibi davranmaya çalıştı.

Şu anda olayla ilgili olarak kolluk kuvvetleri tarafından soruşturma işlemleri yürütülüyor.