Çin sularındaki casus kaplumbağalar ve balıklar kargaşaya neden oldu

·33·Dünya
Çin sularındaki casus kaplumbağalar ve balıklar kargaşaya neden oldu

Çin Devlet Güvenlik Bakanlığı, yabancı istihbarat yapılarının ülkenin su alanlarında yeni tür gözetleme yöntemleri kullandığını açıkladı.

Bakanlığın 12 Haziran'da WeChat platformunda yayınladığı bilgide, Çin çevresindeki deniz alanlarında "görünmez savaş" ve gizli istihbarat faaliyetlerinin arttığı vurgulandı.

Resmi açıklamaya göre, bazı yabancı kurumlar su altı verilerini toplamak için sensör yerleştirilmiş hayvanlar da dahil olmak üzere çeşitli modern cihazlar kullanıyor.

Bakanlığın bilgisinde, "casus kaplumbağalar" ve "casus balıklar" aracılığıyla su ortamı hakkındaki verilerin toplandığı ve bunların gerçek zamanlı olarak uydu üzerinden iletildiği belirtildi. Bu veriler su sıcaklığı, tuzluluk oranı ve okyanus akıntılarını içeriyordu.

Ancak yetkililer, bu hayvanların nereden alındığı ve onları kimin teknik olarak donattığı konusunda net bir bilgi vermedi.

Çin tarafı ayrıca, su altı işaret fişekleri ve dalga hareketiyle çalışan özel "planör" cihazlarının da tespit edildiğini bildirdi. Bunların savaş gemilerinin hareketlerini ve su altı seslerini izlemek için kullanılmış olabileceği vurgulanıyor.

Bilgide, Güney Çin Denizi, Doğu Çin Denizi ve Tayvan Boğazı çevresinde istihbarat faaliyetlerinin sıkça gözlemlendiği kaydedildi.

Aynı zamanda Çin medyası, su alanlarında şüpheli cihazlar bulan balıkçılara büyük miktarda para ödülü verildiğini de duyurdu.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editör

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