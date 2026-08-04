Bombardıman uçağı ve hayalet avcı uçakları kadrajda: Çin nasıl bir mesaj verdi?

Çin devlet televizyonunun yayımladığı yeni video, ülkenin stratejik havacılık kapasitesi hakkındaki tartışmaları alevlendirdi. Görüntülerde, gövdesinin altına büyük bir füze monte edilmiş H-6N bombardıman uçağının iki J-20 hayalet avcı uçağı eşliğinde uçtuğu görülüyor.

Video, büyük bir deniz gücüne karşı koordineli saldırı senaryosuna odaklanıyor. Ancak en önemli ayrıntı şu: Görüntülerde füze fırlatılmıyor ve füzenin türü Çin ordusu tarafından resmen açıklanmıyor. Uzmanlar silahı JL-1 havadan fırlatılan balistik füzeye benzetiyor, ancak uzaktan çekilen görüntüler kesin bir sonuca varmaya izin vermiyor.

Videoda tam olarak neler gösterildi?

Görüntüler, Çin Halk Kurtuluş Ordusu birlikleri arasındaki iş birliğine odaklanan «Zafer» adlı belgesel projenin son bölümünde yayımlandı.

Senaryoya göre Çin’in güneydoğu yönünde yüksek hızla ilerleyen büyük bir deniz grubu tespit ediliyor. Havadan görev yapan dronlar hedefle ilgili bilgileri izliyor, ardından veriler farklı saldırı platformlarına aktarılıyor.

Videoda aşağıdaki unsurlar tek bir sistem içinde gösteriliyor:

Araç Senaryodaki olası görev H-6N bombardıman uçağı Büyük bir uzun menzilli füzeyi taşımak İki J-20 avcı uçağı Bombardıman uçağını hava tehditlerinden korumak İnsansız hava araçları Keşif yapmak ve hedefin hareketini izlemek Savaş gemileri İletişim, gözetleme ve saldırı platformu Balistik füzeler Büyük deniz hedeflerine koordineli saldırı

Global Times’a göre videoda Type 052D destroyerinin YJ-20 füzesi fırlatması ve iki DF-21D gemisavar balistik füzesinin hazırlanması da gösteriliyor.

Bu gerçek bir nükleer saldırı değil

Videoyu «Çin nükleer füze fırlattı» veya «nükleer saldırı tatbikatı yaptı» şeklinde yorumlamak yanlış olur.

Yayımlanan görüntülerde şunlar gösterilmiyor:

füze fırlatılması;

nükleer savaş başlığı;

patlama veya hedefin vurulması;

gerçek mühimmat kullanımı

gösterilmiyor.

Şimdilik söz konusu olan nükleer silah kullanımı değil, böyle bir silahı taşıyabilecek bir havacılık platformunun olası muharebe düzeni içinde ilk kez açıkça gösterilmesidir.

Global Times da füzeyi kesin olarak JL-1 olarak adlandırmadı. Gazete, füzenin dış görünüşünün 2025’te sergilenen JL-1’e benzediğini, ancak görüntü kalitesinin kesin teşhis için yeterli olmadığını belirtti.

JL-1 ilk kez ne zaman ortaya çıktı?

JL-1, Çince «Jinglei», yani «Gök gürültüsü saldırısı» anlamına gelen, havadan fırlatılan uzun menzilli bir balistik füzedir.

Füze, 3 Eylül 2025’te Pekin’de düzenlenen askeri geçit töreninde ilk kez resmen kamuoyuna tanıtıldı. JL-3 denizaltı füze sistemi, DF-31BJ, DF-61 ve DF-5C kıtalararası füzeleriyle birlikte sergilendi.

Çin’in resmi yayınları, o geçit törenini ülkenin kara, deniz ve hava tabanlı stratejik nükleer kapasitesinin aynı anda ilk kez açıkça sergilendiği olay olarak değerlendirdi.

O dönemde JL-1 ayrı bir platform üzerinde gösterilmiş, H-6N bombardıman uçakları ise füze taşımadan geçit töreninde uçmuştu. Yeni videonun farkı, JL-1’e benzeyen büyük bir silahın ilk kez H-6N’nin altında ve J-20’lerin eşliğinde resmi bir görüntüde görülmesidir.

H-6N’ye neden iki J-20 eşlik ediyor?

H-6N stratejik görevlere uyarlanmış uzun menzilli bir bombardıman uçağı olsa da hayalet teknolojisine sahip değil. Bu durum onu modern avcı uçakları ve uzun menzilli hava savunma sistemleri için nispeten daha kolay tespit edilebilen bir hedef haline getirebilir.

J-20 ise radar görünürlüğünü azaltmak üzere tasarlanmış beşinci nesil bir avcı uçağı olarak kabul ediliyor. Videodaki senaryoda bombardıman uçağının önünde hareket ederek:

rakip avcı uçaklarını uzaklaştırmak;

hava tehditlerini tespit etmek;

H-6N için daha güvenli bir uçuş koridoru oluşturmak;

füze fırlatıldıktan sonra bombardıman uçağının dönüşünü korumak

görevlerini yerine getirebilir.

Global Times’ın görüştüğü askeri uzman da J-20’lerin H-6N için orta ve uzun menzilde «koruyucu şemsiye» işlevi görebileceğini söyledi. Ancak videodaki iki uçağı kalıcı veya standart bir muharebe düzeni olarak kabul etmek için henüz yeterli dayanak yok.

Füze nükleer mi, yoksa konvansiyonel savaş başlığı mı taşıyor?

En büyük tartışma tam da bu soru etrafında sürüyor.

JL-1, 2025’teki geçit töreninde Çin’in stratejik nükleer kuvvetleri arasında gösterildi. Bağımsız askeri analistler de onu H-6N için tasarlanmış, nükleer silah taşıma kapasitesine sahip bir havadan fırlatılan balistik füze olarak değerlendiriyor.

Ancak yeni videoda gösterilen füzenin gerçekten JL-1 olduğu henüz resmen doğrulanmadı. Füze, konvansiyonel bir savaş başlığıyla donatılmış başka bir tür havadan fırlatılan balistik füze de olabilir.

Ayrıca videonun deniz grubuna karşı saldırı temasına sahip olması, füzenin mutlaka hareket halindeki gemilere karşı tasarlandığını kanıtlamıyor. Belgesel görüntülerde farklı silahlar tek bir muharebe senaryosu içinde kurgulanmış olabilir.

Çin’in «nükleer üçlüsü» nedir?

Nükleer üçlü veya triad, nükleer silahları üç farklı platform aracılığıyla ulaştırma kapasitesidir:

Karadan fırlatılan balistik füzeler. Denizaltılardan fırlatılan füzeler. Stratejik havacılık tarafından taşınan silahlar.

Böyle bir sistemin temel amacı, bir yön devre dışı bırakılsa bile karşı saldırı kapasitesini korumaktır.

Çin’de kara tabanlı füze kuvvetleri çok daha önce oluşturuldu. Denizaltı tabanlı bölüm JL-2 ve JL-3 sistemleriyle geliştirildi. H-6N ve JL-1 ise hava unsurunun açıkça kabul edilmesini sağladı.

Hava platformunun kendine özgü özelliği, kriz sırasında başka bir hava üssüne taşınabilmesi, uçuş rotasının değiştirilebilmesi veya füze fırlatılmadan önce geri çağrılabilmesidir. Bununla birlikte bombardıman uçağı, tanker uçak ve avcı uçaklarından oluşan karmaşık sistem rakip saldırılarına karşı savunmasız kalabilir.

Çin’in resmi nükleer politikası değişti mi?

Pekin, nükleer silahı ilk kullanan taraf olmama politikasını sürdürdüğünü resmi olarak bildiriyor.

Çin Dışişleri Bakanlığı’nın Nisan 2026’da Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması kapsamında sunduğu raporda, ülkenin nükleer stratejisinin öz savunmaya dayandığı ve Çin’in hiçbir koşulda nükleer silahı ilk kullanan taraf olmayacağı bir kez daha vurgulandı.

Savunma Bakanlığı da Haziran 2026’da nükleer kuvvetlerin ulusal güvenlik için gerekli asgari düzeyde tutulduğunu ve Çin’in silahlanma yarışına katılmadığını açıkladı.

Bu nedenle yeni videoyu resmi nükleer doktrinin değiştiğinin kanıtı olarak göstermek için henüz bir temel yok. Video daha çok mevcut kapasitenin sergilenmesi ve stratejik bir uyarı aracı olabilir.

Bu görüntüler neden tam şimdi yayımlandı?

Çin ordusu bu soruya resmi bir yanıt vermedi. Ancak videonun içeriğinden üç olası mesaj çıkarılabilir.

İlk mesaj: platformdan sisteme geçiş.

2025’teki geçit töreninde füzeler ve uçaklar ayrı ayrı gösterilmişken, şimdi bombardıman uçağı, hayalet avcı uçakları, dronlar ve savaş gemileri tek bir bilgi ve saldırı ağı içinde tasvir ediliyor.

İkinci mesaj: deniz yönüne odaklanma.

Senaryo, büyük bir su üstü grubunun tespit edilmesi, izlenmesi ve farklı platformlarla vurulması üzerine kurulmuş. Bu, Çin ordusunun uzak deniz bölgelerindeki ortak operasyonları önemli gördüğünü gösteriyor.

Üçüncü mesaj: stratejik gösteri.

Füzenin kesin yetenekleri açıklanmamış olsa da J-20’lerle birlikte gösterilmesi, rakiplere Çin’in stratejik havacılığı tek başına bir platform olarak değil, kapsamlı bir koruma ve bilgi sistemi içinde kullanmayı öğrendiğine dair siyasi bir mesaj verebilir. Bu, görüntülerin kurgusuna dayanan analitik bir sonuçtur.

Hangi sorular hâlâ açıkta?

Video büyük ilgi uyandırmış olsa da temel teknik bilgiler hâlâ gizli:

füzenin gerçekten JL-1 olup olmadığı;

kesin menzilinin ne kadar olduğu;

konvansiyonel ve nükleer versiyonlarının bulunup bulunmadığı;

kaç füze ve H-6N’nin hizmete alındığı;

silahın hangi hazırlık durumunda tutulduğu;

videodaki bölümün gerçek bir tatbikat mı yoksa özel olarak sahnelenmiş bir görüntü mü olduğu;

uçuşun ne zaman ve nerede gerçekleştirildiği.

Açık kaynaklı analizlerde JL-1’in savaş başlığı, motoru, envanteri ve alarma hazır olma durumu hakkında doğrulanmış bilgi bulunmuyor.

Geçit töreninden muharebe senaryosuna geçiş

Yeni görüntünün önemi füzenin ilk kez görülmesi değil. Füze 2025’te zaten geçit töreninde sergilenmişti.

En önemli değişiklik, silahın artık bombardıman uçağına monte edilmiş, hayalet avcı uçaklarıyla korunmuş ve dronlar ile gemilerin katıldığı ortak bir operasyon içinde tasvir edilmesidir.

Bununla birlikte bu durum, nükleer füze fırlatıldığı veya Çin’in yeni bir askeri doktrin benimsediği anlamına gelmiyor. Şimdilik en temkinli ve doğru sonuç şu: Pekin, stratejik havacılık kapasitesini açıkça sergilemede yeni bir aşamaya geçti, ancak sistemin gerçek teknik ve muharebe parametreleri hâlâ gizli tutuluyor.

Sizce bu video sıradan bir askeri propaganda mı, yoksa bölgedeki rakiplere yönelik ciddi bir stratejik mesaj mı? Görüşünüzü yorumlarda paylaşın ve makaleyi Telegram veya diğer sosyal medya platformlarında tanıdıklarınızla paylaşın!