Bankta uyuyan adamın üzerine reklam panosunun düşmesine saniyeler kaldı

Çin'in Guangzhou kentinde yol kenarındaki bir bankta uyuyan adam, beklenmedik bir olay sonucunda ciddi bir tehlike atlattı.

Edinilen bilgiye göre, bir kamyon yol kenarındaki reklam panosuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yapı, bankta uyuyan adamın hemen yanına devrildi.

Olay anını gösteren videoda, reklam panosunun adama çok yakın bir yere düştüğü ancak kendisine temas etmediği görülüyor. Böylece adam yara almadan kurtuldu.

Eğer ağır yapı üzerine düşseydi ciddi yaralanmalara yol açabilirdi. Olayı gösteren video 11 Eylül'de sosyal medyada yayıldı.