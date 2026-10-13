ABD Başkanı Donald Trump Ukrayna'da devlet başkanını değiştirme zamanının geldiğini açıkça belirtti. Amerika'nın etkili Newsweek dergisinde yayımlanan analiz makalesine göre, Beyaz Saray liderinin bu açıklaması, resmi Kiev'de seçimlerin yapılma zamanı ve Vladimir Zelenskiy'nin siyasi geleceği hakkındaki soruları daha da artırdı.

Zelenskiy'nin ABD ile Rusya arasındaki dizel anlaşmasını açıkça eleştirmesinin ardından Washington'un Kiev üzerindeki baskısı yeni bir boyuta ulaştı.

Trump'ın açıklaması ve Washington'u kızdıran faktör

Beyaz Saray liderinin Ukrayna yönetimine karşı sert çıkışı tesadüfen gerçekleşmedi:

Açık çağrı: Trump, Cumartesi günü yaptığı açıklamada: «Ukrayna'nın yeni bir başkana sahip olma zamanının geldiğini düşünüyorum», — ifadelerini kullandı;

Dizel anlaşması etrafındaki gerilim: İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatması fonunda ABD'de yakıt fiyatlarının keskin bir şekilde yükselmesi, Kasım ayındaki ara seçimler öncesinde halk üzerinde ciddi bir baskı oluşturdu. Washington'un Rusya'dan milyonlarca ton dizel alma konusunda anlaşmaya vardığı bir dönemde, Zelenskiy'nin bu anlaşmaya karşı çıkması Trump'ın sert tepkisine neden oldu;

Yolsuzluk baskıları: Dergi analistleri, Zelenskiy'nin iktidar döneminin, yakın çevresiyle bağlantılı yolsuzluk skandalları nedeniyle ciddi şekilde zedelendiğini vurguluyor.

Zelenskiy'nin yerine gösterilen 4 ana aday

Newsweek dergisi, Ukrayna siyaset sahnesinde mevcut başkanın yerini alma potansiyeline sahip dört etkili ismin adını verdi:

Valeriy Zalujniy: Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin eski başkomutanı, şu anda ülkenin Birleşik Krallık'taki büyükelçisi. Ülke ordusu ve halkı arasında en yüksek güvene sahip isimlerden biri;

Kirill Budanov: Ana İstihbarat Müdürlüğü'nün (GUR) eski başkanı, şu anda Başkanlık Ofisi'ni yöneten güçlü bir yetkili;

Mihail Fyodorov: Dijital teknolojiler alanındaki reformlarıyla tanınan eski Savunma Bakanı;

Petro Poroşenko: Ukrayna'nın eski devlet başkanı ve muhalefetteki en deneyimli siyasetçi.

Bununla birlikte, «Vremya.ua» yayını, hem Zalujniy'nin hem de Budanov'un şu ana kadar açık bir başkanlık hedefi veya devlet başkanlığı için yarışma planları hakkında resmi bir açıklama yapmadıklarını belirtti.

Ukrayna'da seçimlerin yapılması ve iktidarın dönüşümü artık sadece ülkenin iç meselesi değil, aynı zamanda ABD ve Batı'nın stratejik jeopolitiğinin merkezindeki ana konu haline geliyor.