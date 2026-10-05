Ukrayna, kendi ulusal uydu sistemini oluşturma projesini başlattı ve bu girişim şu an için başlangıç aşamasında. ixbt.com'un haberine göre, bu durum Ukrayna yönetimi tarafından Almanya Başbakanı ile düzenlenen ortak basın toplantısında açıklandı. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Şu an için resmi kurumlar, projenin teknik detayları ve uygulama takvimi hakkında başka bir bilgi paylaşmadı. Özellikle uyduların gelecekte yörüngeye nasıl fırlatılacağı ve bunun için hangi kaynakların kullanılacağı belirsizliğini koruyor.

Siyasi karar ve teknolojik arka plan

topwar.ru kaynağına göre, bu projeyi geliştirme kararı, ABD'deki siyasi değişimlerin ardından ve Elon Musk ile Donald Trump'ın, Ukrayna tarafının Rusya topraklarının iç kısımlarına saldırı düzenlemek amacıyla Starlink sistemini kullanmasına izin vermemesinden sonra alındı. Bu durum, Kiev'i kendi iletişim altyapısına sahip olma yollarını aramaya itti.

Bilgi için belirtmek gerekirse, Starlink, Amerikan SpaceX şirketi tarafından geliştirilen ve yönetilen, dünya çapında yaygın olarak kullanılan küresel bir uydu internet sistemidir. Bununla birlikte, bölgedeki diğer ülkeler de benzer projeler geliştirmektedir. Özellikle Rusya'da, «Byuro 1440» şirketi tarafından «Rassvet» adlı alçak yörünge uydu iletişim sisteminin oluşturulduğu belirtiliyor.

Uydu iletişiminin önemi

Ukrayna'da uydu iletişim hizmetleri günümüzde oldukça yüksek talep görmektedir. Bu tür teknolojiler sadece stratejik alanlarda değil, aynı zamanda halkın internet erişimini sağlamada da önemli bir rol oynamaktadır.

Veon şirketinin tahminlerine göre, Ukrayna'daki Starlink hizmeti kullanıcı kitlesinin yıl sonuna kadar yaklaşık 12 milyon kişiye ulaşması bekleniyordu. Bu durum, ülkede modern iletişim teknolojilerine duyulan ihtiyacın ne kadar yüksek olduğunu göstermektedir.

Yeni ulusal uydu sisteminin oluşturulması, gelecekte Ukrayna'nın iletişim güvenliğini ve bağımsızlığını sağlamada önemli bir adım olabilir; ancak projenin başarısı, teknik ve finansal imkanlarına bağlı olacaktır.