Musk için kara günler: Demokratlar Kongre'yi ele geçirdiğinde ilk darbeyi kime vuracak?

ABD'deki ara seçimleri kazanarak iktidarı ele geçiren Demokrat Parti, teknoloji patronu Elon Musk'a karşı büyük bir soruşturma süreci başlatmaya hazırlanıyor. CNN'in haberine göre, Senato Dış İlişkiler Komitesi, Musk ve şirketine, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için kullanılan Starlink uydu internet ağının kasten yavaşlatılması (veya kapatılması) durumuyla ilgili tüm belge ve yazışmaların saklanması talebini gönderdi.

Demokratlara göre, cephe hattındaki uydu iletişimini yapay olarak kısıtlamaya yönelik alınan önlemler ulusal güvenlik çıkarlarına aykırıdır ve bu kararlar titizlikle incelenmelidir.

«Tam bir soruşturma ve cezai yaptırım istiyoruz»: Kongre'nin tutumu

Temsilciler Meclisi'ndeki üç Demokrat üye, Elon Musk'ın bu olaylardaki kişisel rolünün resmen ortaya çıkarılmasını talep etti:

Kararlı duruş: Kongre üyesi Sam Liccardo, «Tam bir soruşturma ve bunun sonucuna göre gerekli yaptırımlar ve sorumluluk istiyoruz» açıklamasında bulundu;

Kapsamlı sorgulamalar: Senato komitesi sadece Musk'a değil, aynı zamanda Rus dizel yakıtı sevkiyatıyla ilgili şüpheli anlaşmalara karışan bir dizi büyük bankaya, uluslararası deniz limanlarına ve özel kuruluşlara da resmi bilgi talepleri gönderdi;

Delilleri yok etmeye yasak: Gönderilen talimata göre, soruşturmayla ilgili hiçbir belge, dijital mesaj veya sunucu kaydı silinemez.

Ocak ayındaki büyük revizyon: Trump'ın kararları yeniden gözden geçirilecek

CNN'in haberine göre, ABD Kongresi üzerindeki tam kontrol resmen Ocak ayında Demokrat Parti'ye geçecek:

Chris Coons liderliğindeki soruşturma: Senato'daki etkili süreçleri Senatör Chris Coons'un yönetmesi bekleniyor;

İki yıllık faaliyet denetimi: İktidar değişimi gerçekleştikten sonra Demokratlar, Donald Trump yönetimi tarafından son iki yılda alınan neredeyse tüm iç ve dış siyasi kararları kapsamlı bir şekilde denetlemeye (revizyon) başlayacak.

«Mavileşen Amerika»: Teknoloji devleri hedefte

İngiliz The Guardian gazetesinin analizine göre, ABD siyasi haritasında Demokratların üstün gelmesi («ülkenin mavileşmesi»), bazı Silikon Vadisi patronları için zorlu bir dönemi başlatacak: