Musk için kara günler: Demokratlar Kongre'yi ele geçirdiğinde ilk darbeyi kime vuracak?

·19·Dünya
Musk için kara günler: Demokratlar Kongre'yi ele geçirdiğinde ilk darbeyi kime vuracak?

ABD'deki ara seçimleri kazanarak iktidarı ele geçiren Demokrat Parti, teknoloji patronu Elon Musk'a karşı büyük bir soruşturma süreci başlatmaya hazırlanıyor. CNN'in haberine göre, Senato Dış İlişkiler Komitesi, Musk ve şirketine, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için kullanılan Starlink uydu internet ağının kasten yavaşlatılması (veya kapatılması) durumuyla ilgili tüm belge ve yazışmaların saklanması talebini gönderdi.

Demokratlara göre, cephe hattındaki uydu iletişimini yapay olarak kısıtlamaya yönelik alınan önlemler ulusal güvenlik çıkarlarına aykırıdır ve bu kararlar titizlikle incelenmelidir.

«Tam bir soruşturma ve cezai yaptırım istiyoruz»: Kongre'nin tutumu

Temsilciler Meclisi'ndeki üç Demokrat üye, Elon Musk'ın bu olaylardaki kişisel rolünün resmen ortaya çıkarılmasını talep etti:

  • Kararlı duruş: Kongre üyesi Sam Liccardo, «Tam bir soruşturma ve bunun sonucuna göre gerekli yaptırımlar ve sorumluluk istiyoruz» açıklamasında bulundu;

  • Kapsamlı sorgulamalar: Senato komitesi sadece Musk'a değil, aynı zamanda Rus dizel yakıtı sevkiyatıyla ilgili şüpheli anlaşmalara karışan bir dizi büyük bankaya, uluslararası deniz limanlarına ve özel kuruluşlara da resmi bilgi talepleri gönderdi;

  • Delilleri yok etmeye yasak: Gönderilen talimata göre, soruşturmayla ilgili hiçbir belge, dijital mesaj veya sunucu kaydı silinemez.

Ocak ayındaki büyük revizyon: Trump'ın kararları yeniden gözden geçirilecek

CNN'in haberine göre, ABD Kongresi üzerindeki tam kontrol resmen Ocak ayında Demokrat Parti'ye geçecek:

  • Chris Coons liderliğindeki soruşturma: Senato'daki etkili süreçleri Senatör Chris Coons'un yönetmesi bekleniyor;

  • İki yıllık faaliyet denetimi: İktidar değişimi gerçekleştikten sonra Demokratlar, Donald Trump yönetimi tarafından son iki yılda alınan neredeyse tüm iç ve dış siyasi kararları kapsamlı bir şekilde denetlemeye (revizyon) başlayacak.

«Mavileşen Amerika»: Teknoloji devleri hedefte

İngiliz The Guardian gazetesinin analizine göre, ABD siyasi haritasında Demokratların üstün gelmesi («ülkenin mavileşmesi»), bazı Silikon Vadisi patronları için zorlu bir dönemi başlatacak:

  • Siyasi intikam ve denetim: Son yıllarda Donald Trump ile aktif bir şekilde yakınlaşan ve onu destekleyen büyük teknoloji milyarderlerinin hayatının Ocak ayından itibaren önemli ölçüde zorlaşması bekleniyor;

  • Tekel ve federal sözleşmeler: Musk'ın Starlink, SpaceX ve diğer projelerinin devlet sözleşmeleri kapsamında ve sıkı parlamento denetimi altında yeniden incelenme ihtimali yüksek.

Elon MuskStarlinkDemokrat PartiABD KongresiSiyaset
Paylaş:
Telegram kanalıGoogle'da takip et
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

“Bu açığı kapattık”: Musk, Ukrayna’nın Starlink üzerinden saldırı yapmasına karşı çıktı“Bu açığı kapattık”: Musk, Ukrayna’nın Starlink üzerinden saldırı yapmasına karşı çıktı26 Ekim 11:40“Kurallar ihlal edildi”: Elon Musk, Zelenskiy’nin paylaşımından sonra Starlink sistemini kısıtladı“Kurallar ihlal edildi”: Elon Musk, Zelenskiy’nin paylaşımından sonra Starlink sistemini kısıtladı25 Ekim 22:21Starlink uydu interneti ile pasif gelir elde etme imkanı sunulduStarlink uydu interneti ile pasif gelir elde etme imkanı sunuldu4 Ekim 12:28SpaceX ABD'de Starlink Mini fiyatını rekor seviyeye düşürdüSpaceX ABD'de Starlink Mini fiyatını rekor seviyeye düşürdü2 Ekim 18:29Starlink internet hızı gigabit seviyesine çıkarılıyorStarlink internet hızı gigabit seviyesine çıkarılıyor26 Eylül 18:24SpaceX, Starship için yeniden işlenmiş ısı kalkanı plakalarını test ediyorSpaceX, Starship için yeniden işlenmiş ısı kalkanı plakalarını test ediyor16 Eylül 14:58
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Dünya haberler

Aynı gün doğan iki bebeğin ağırlığı arasındaki fark herkesi şaşırttı
Aynı gün doğan iki bebeğin ağırlığı arasındaki fark herkesi şaşırttı
Milyoner eşi, gözlerden uzak tatil yapabilmesi için 50 milyon dolara özel ada satın aldı
Milyoner eşi, gözlerden uzak tatil yapabilmesi için 50 milyon dolara özel ada satın aldı
Uykuya dalarken neden aniden irkilerek uyanırız?
Uykuya dalarken neden aniden irkilerek uyanırız?
Çin'de gelin damada 12 bin dolarlık ekran kartı hediye etti
Çin'de gelin damada 12 bin dolarlık ekran kartı hediye etti
Çin'deki hayalet şehir: 15 yıldır terk edilmiş şehir nasıl bir sır saklıyor?
Çin'deki hayalet şehir: 15 yıldır terk edilmiş şehir nasıl bir sır saklıyor?
Kazlar neden gökyüzünde V şeklinde uçar? Bunun ardındaki sır nedir?
Kazlar neden gökyüzünde V şeklinde uçar? Bunun ardındaki sır nedir?
16 yıl önce sipariş edilen Nokia telefonlar nihayet ulaştı
16 yıl önce sipariş edilen Nokia telefonlar nihayet ulaştı
Güneş söndüğünde gezegenlere ne olacağı belli oldu
Güneş söndüğünde gezegenlere ne olacağı belli oldu