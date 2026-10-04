Starlink uydu interneti ile pasif gelir elde etme imkanı sunuldu

ixbt.com verilerine göre, SpaceX şirketine ait Starlink internet hizmeti, kullanıcıların kendi ekipmanları üzerinden ek gelir elde etmelerini sağlayan Starlink for Communities adlı yeni bir beta programı başlattı. Bu girişim, küçük operatörlerin ve mülk sahiplerinin tek bir uydu terminali kullanarak çevrelerine internet dağıtmalarına ve bunun karşılığında finansal ödül almalarına olanak tanıyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Yeni program nasıl çalışıyor

Bu program kapsamında, Starlink terminali ve router'ının insanların yoğun olduğu veya internet ihtiyacının yüksek olduğu yerlere kurulması öngörülüyor. Bu tür alanlar arasında kırsal bölgeler, tatil köyleri, kamp alanları, konut kompleksleri veya halka açık etkinlik alanları yer alıyor. Çevredeki kullanıcılar, ağa geçici tarifeler üzerinden bağlanabilecekler.

Program katılımcıları için çeşitli bağlantı seçenekleri sunuluyor. Özellikle kullanıcılar, cihaz başına saatlik, günlük veya haftalık erişim izinleri satın alabiliyor. Ayrıca, dört cihaza kadar destekleyen aylık bir tarife planı da mevcut olup, bu sayede birden fazla hane veya kullanıcı, ayrı bir uydu çanağı kurmadan tek bir ağı kullanabiliyor.

Sorumluluklar ve finansal model

Hesap oluşturma, ödeme alma, ağ yönetimi ve teknik destek dahil olmak üzere tüm teknik ve idari süreçler tamamen Starlink şirketinin sorumluluğundadır. Ekipman sahibinin görevi ise sadece terminali kurmak, kesintisiz elektrik sağlamak ve temel hizmetleri yürütmektir. Her ücretli bağlantı için ekipman sahibine belirlenen miktarda gelir ödenir.

Uzmanlara göre bu iş modeli, Elon Musk'ın daha önce Tesla araçları için planladığı robotaksi konseptine benziyor. Orada da şirket karmaşık altyapı ve ödeme sistemlerini yönetirken, kullanıcı fiziksel varlığını sunuyor. Ancak Tesla robotaksileri henüz gelecekteki bir proje iken, Starlink for Communities programı halihazırda birçok ülkede başvuruları kabul etmeye başlamış ve gerçek pasif gelir getirmeye başlamıştır.