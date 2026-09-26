Starlink internet hızı gigabit seviyesine çıkarılıyor

SpaceX, Starlink uydu interneti hızını kurumsal müşteriler için neredeyse iki katına çıkarmaya hazırlanıyor. ixbt.com'un haberine göre, yeni teknolojiler ve güncellemeler sayesinde kullanıcılar yakında çok daha yüksek hızda bağlantı imkanına sahip olacaklar. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Belirtilenlere göre, 2026 yılı sonuna kadar Business Maritime denizcilik tarifesindeki yeni Performance Gen 3 terminali sahipleri, indirme hızı 1 Gbit/s seviyesine yaklaşan bir hizmetten yararlanabilecekler. Mevcut durumda Performance Kit terminali için indirme hızı 475 Mbit/s, yükleme hızı ise 75 Mbit/s olarak belirlenmiştir. Güncellemeden sonra bu değerin yaklaşık 950 Mbit/s seviyesine çıkması bekleniyor.

Deniz ve kara müşterileri için yeni imkanlar

Bu yüksek hızlı interneti ilk olarak Business Maritime tarifelerini kullanan gemiler ve yatlar test edecek. Donanımın fiyatı 2000 dolar olup, 50 GB veri içeren temel tarife aylık 250 dolardan başlıyor.

Kara kullanıcıları için de benzer bir hız artışının 2027 yılında gerçekleştirilmesi planlanıyor. SpaceX, yörünge grubunu kademeli olarak güncelleyerek bu imkanların kullanım alanını genişletmeyi hedefliyor.

V3 nesli uydular ve yeni tarifeler

Performanstaki bu keskin artışın temel nedeni olarak V3 nesline ait yeni nesil uydular gösteriliyor. Mevcut cihazlardan çok daha büyük olan bu uydular, Starship roketi ile uzaya fırlatılıyor. Şirketin verilerine göre, bu cihazlar V2 nesline kıyasla toplam bant genişliğini yaklaşık on kat artırırken, kullanıcı veri iletim kapasitesinin 24 kata kadar genişleyeceği vaat ediliyor.

Bununla birlikte Starlink, kurumsal tarife serisini de güncelliyor. 1 Aralık'tan itibaren Local Priority ve Global Priority planlarının Business Plan ve Global Business Plan olarak değiştirilmesi planlanıyor. Birleşik Krallık dahil bazı pazarlarda fiyatların yeniden düzenlenmesi bekleniyor. Ayrıca, Business Plan için ana bölge dışında kullanım konusunda kısıtlamalar getirilebilir: hizmetin 30 günden fazla kesintisiz kullanılması durumunda daha pahalı olan global tarifeye geçiş yapılması gerekecektir.