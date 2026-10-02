SpaceX ABD'de Starlink Mini fiyatını rekor seviyeye düşürdü

Elon Musk'a ait SpaceX şirketi, ABD pazarında Starlink Mini uydu interneti ekipman kitinin fiyatını önemli ölçüde düşürdü. ixbt.com'un haberine göre, artık bu taşınabilir cihazı sadece 149 ABD dolarına satın almak mümkün. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Fiyatlardaki bu düşüş, uydu interneti teknolojilerini küresel ölçekte daha popüler hale getirmek ve tüketiciler için erişilebilir kılmak adına atılmış önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Bu yeni fiyat, önceki 199 dolarlık değerine kıyasla yüzde 25, ilk başlangıç fiyatı olan 599 dolara kıyasla ise tam yüzde 75 daha ucuz anlamına geliyor.

Uygun ödeme koşulları ve tarifeler

Şirket, müşterilere finansal kolaylık sağlamak amacıyla taksitli ödeme seçeneğini de devreye aldı. Buna göre alıcılar, bu kiti 12 ay boyunca aylık 12,41 dolar taksitle de satın alabiliyorlar.

Seyahat ve mobil kullanım için tasarlanan Starlink Mini cihazları için üç farklı Roam (Dolaşım) aylık tarifesi sunuluyor:

100 GB trafik için aylık 55 dolar

300 GB trafik için aylık 80 dolar

Sınırsız internet seçeneği için aylık 175 dolar

Teknik özellikler ve kapsama alanı

Bu ekipman, karasal iletişim altyapısının bulunmadığı uzak bölgelerde ve çeşitli seyahatlerde yüksek hızlı internet bağlantısı sağlamak için tasarlanmıştır. ixbt.com'un verilerine göre, Starlink Mini kompakt cihazı, veri indirme hızını saniyede 300 Mbps'nin üzerinde bir değerde sunabiliyor.

Uzmanlara göre, fiyatlardaki bu düşüş mobil internet kullanıcı kitlesini genişleterek, uzak yerlere seyahat edenler için interneti daha erişilebilir ve uygun maliyetli hale getiriyor.