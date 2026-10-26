Riyad semalarında hava saldırısı: Husiler tarafından Suudi Arabistan'a fırlatılan balistik füze düşürüldü

Suudi Arabistan liderliğindeki Arap koalisyon güçleri, Yemen'deki 'Ensarullah' (Husiler) hareketi tarafından krallığın başkenti Riyad'a doğru fırlatılan balistik füzeyi havada yakalayarak başarıyla imha etti. Reuters haber ajansı, koalisyonun yaptığı resmi açıklamaya dayanarak bu gelişmeyi duyurdu.

Bu olay, dört yıllık göreceli sessizlik ve ateşkesin ardından bölgede yeniden alevlenen askeri çatışmaların gölgesinde, Orta Doğu'daki güvenlik krizini yeni bir boyuta taşıdı.

Saldırı ve başkentin güvenliği: Resmi açıklamanın detayları

Krallık hava savunma kuvvetlerinin hızlı müdahalesi, başkentte yaşanabilecek ciddi kayıpların önüne geçti:

Başkente yönelik saldırı: Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon tarafından yapılan açıklamada, Husi balistik füzesinin doğrudan milyonlarca insanın yaşadığı Riyad şehrini hedef aldığı belirtildi;

Başarılı önleme: Hava savunma sistemleri hedefi zamanında tespit ederek, şehir sınırlarına girmeden havada tamamen etkisiz hale getirdi;

Reuters doğrulaması: Uluslararası ajans, koalisyonun füzenin düşürüldüğü ve acil durumun bertaraf edildiğine dair resmi bilgilerini doğruladı.

Dört yıllık sessizlik bitti: Çatışmalar neden yeniden alevlendi?

Bölgedeki durum temmuz ayı ortalarından itibaren önemli ölçüde kötüleşti:

Savaşın yeniden başlaması: Suudi Arabistan destekli Yemen hükümet ordusu ile 'Ensarullah' güçleri arasındaki silahlı çatışmalar, dört yıllık bir aradan sonra temmuz ayı ortasında yeniden şiddetlendi;

Kızıldeniz kıyısındaki üstünlük: Bu süre zarfında Husiler büyük bir askeri üstünlük sağlayarak, Kızıldeniz'in tüm batı kıyı bölgelerini kontrolleri altına almayı başardılar;

Babülmendep Boğazı kontrolü: Ayrıca, uluslararası ticaret ve petrol tankerlerinin geçişi için kritik bir jeostratejik düğüm noktası olan Babülmendep Boğazı yakınındaki şehirler de 'Ensarullah' güçlerinin eline geçti.

Riyad'a düzenlenen bu son balistik füze saldırısı, bölgedeki stratejik deniz yollarının ve şehirlerin güvenliğinin daha ciddi bir tehdit altında olduğunu gösteriyor.