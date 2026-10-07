Husiler Suudi Arabistan başkenti ve havalimanlarına drone ve füze saldırıları düzenledi

Orta Doğu bölgesinde birkaç yıldır süregelen göreceli barışın ardından askeri hareketlilik yeniden zirveye ulaştı. Saygın Reuters haber ajansının geçtiği acil habere göre, Yemen'deki «Ensarullah» (Husiler) hareketi, Suudi Arabistan'ın stratejik öneme sahip iki büyük havalimanı ile askeri tesislerine füze ve kamikaze insansız hava araçları (dronlar) ile saldırı düzenlediğini duyurdu.

Bu saldırı, bölgedeki güvenlik endişelerini keskin bir şekilde artırdı ve sivil havacılık trafiğini ciddi şekilde etkileyebilecek riskleri beraberinde getirdi.

Saldırı hedefleri: Başkent Riyad ve güney bölgeleri

Haberde, Husilerin aynı anda birkaç yönde büyük bir saldırı operasyonu gerçekleştirdiği belirtildi:

Başkent havalimanına drone saldırısı: Hareket temsilcileri, Suudi Arabistan başkenti Riyad'da bulunan ve ülkenin ana hava kapısı sayılan Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na kamikaze dronlar yardımıyla saldırı düzenlendiğini vurguladı;

Balistik füzeler ve hava üssü: Aynı zamanda, Suudi Arabistan'ın güneyindeki Abha Uluslararası Havalimanı ve Hamis Muşait şehrinde bulunan önemli bir askeri hava üssünün hedef alındığı, buralara balistik füzeler ve kamikaze dronlar fırlatıldığı bildirildi.

4 yıllık sessizlik bozuldu: Savaş ateşi neden yeniden yandı?

Bölgedeki bu tırmanış aniden gerçekleşmedi; dört yıllık ateşkes ve göreceli sükunetin ardından Yemen'deki askeri çatışmalar Temmuz ayı ortasından itibaren yeniden alevlenmişti:

Kızıldeniz kıyısında kontrol: Son aylar boyunca «Ensarullah» güçleri, önemli jeostratejik bölge sayılan Babülmendep Boğazı yakınındaki şehirleri ve Kızıldeniz'in tüm batı kıyı şeridini tamamen kontrol altına aldı;

Sana'yı özgürleştirme operasyonu: Gerilimin daha da artmasına, Suudi Arabistan tarafından desteklenen ve uluslararası alanda tanınan Yemen hükümetinin, Pazar günü Sana şehrini Husilerden geri almak için geniş çaplı bir askeri operasyon başlattığını resmen duyurması neden oldu.

Husilerin Suudi havalimanlarına düzenlediği misilleme saldırısı, Yemen'deki savaşın sadece ülke içinde değil, tüm Arap Yarımadası genelinde yeni ve tehlikeli bir tırmanma aşamasına girdiğini gösteriyor. Şu anda Suudi tarafı, hava savunma sistemlerinin durumu ve meydana gelen hasarlar hakkında resmi bir açıklama hazırlıyor.