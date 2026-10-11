Husiler Suudi Arabistan başkentini 3. kez hedef aldı — Riyad'daki saldırının detayları

Orta Doğu bölgesindeki askeri gerilim benzeri görülmemiş bir seviyeye ulaştı. Yemen'deki Husiler Suudi Arabistan başkenti Riyad'daki uluslararası havalimanına bir başka yıkıcı saldırı düzenledi. Son bilgilere göre, saldırı sonucunda en az 12 kişi hayatını kaybetti, ayrıca 309 kişi çeşitli derecelerde ağır yaralandı.

Bu, Husilerin bir hafta içinde krallığın başkentini hedef alan üçüncü büyük saldırısı oldu.

Ambulans helikopterleri ve dolup taşan hastaneler

Uluslararası Reuters haber ajansının bildirdiğine göre, saldırıdan sonra başkentte olağanüstü hal yaşandı:

Ağır kayıplar: Saldırının isabet ettiği bölgede 12 sivilin hayatını kaybettiği doğrulandı, yaralanan 309 kişiye acil tıbbi müdahale yapılıyor;

Tıbbi tesislerdeki baskı: Başkentteki tüm klinik ve merkez hastaneler, ambulanslar ve helikopterlerle getirilen yaralı akınıyla dolup taştı;

Başkent merkezinde endişe: Üst üste üçüncü gün gerçekleştirilen bu saldırılar, Suudi altyapısı ve hava savunma sistemleri için ciddi bir sınav haline geldi.

Suudi koalisyonunun yüzlerce saldırısı ve Washington'un tepkisi

Saldırının ardından Suudi Arabistan liderliğindeki Arap askeri koalisyonu sert karşı önlemler başlattı:

Yüzlerce karşı saldırı: Koalisyon güçleri, Yemen topraklarındaki Husilere ait önemli askeri üsleri, depoları ve fırlatma rampalarını hedef alan yüzlerce hava saldırısı düzenlediğini açıkladı;

Donald Trump'ın açıklaması: ABD Başkanı olaya ilişkin yaptığı açıklamada, Washington'un Suudi Arabistan'ın yürüttüğü askeri saldırılara doğrudan katılma 'ihtimalini ciddi şekilde değerlendirdiğini' vurguladı.

ABD'nin olası askeri müdahalesi ve taraflar arasındaki saldırı değişimi, Orta Doğu'daki savaşın daha da genişleyerek bölgesel ve küresel bir güvenlik krizine yol açma riskini doğuruyor.