Orta Doğu bölgesinde askeri çatışma daha tehlikeli bir aşamaya girdi. Yemen'deki «Ensarullah» (Husiler) hareketinin askeri sözcüsü Yahya Saria, Suudi Arabistan topraklarındaki bir dizi önemli stratejik ve askeri hedefe balistik füzeler ve insansız hava araçları (İHA) ile büyük saldırılar düzenlendiğini duyurdu.

Husiler tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, saldırılar sadece sınır bölgelerindeki askeri üsleri değil, aynı zamanda krallığın başkentindeki sivil altyapıyı da kapsadı.

Hedef alınan ana tesisler: Havaalanı ve askeri kamplar

Hareket sözcüsü, gerçekleştirilen askeri operasyonlara ilişkin şu detayları açıkladı:

Riyad Uluslararası Havaalanı: Suudi başkentinde bulunan Kral Halid Uluslararası Havaalanı'nın balistik füze ile vurulduğu ve tesiste büyük maddi hasar meydana geldiği belirtiliyor;

Cizan ve Necran'daki hedefler: Cizan'ın kuzeyindeki askeri radar sistemine İHA ile saldırı düzenlendi. Ayrıca balistik füzelerle Necran'daki askeri kampa ve Cizan'daki sınır muhafız komutanlığı binasına saldırı gerçekleştirildi; Suudi askerleri arasında ölü ve yaralıların olduğu bildiriliyor;

El-Cevf ve düşürülen İHA: Yemen'in El-Cevf vilayetinin doğusunda Suudi yanlısı güçlerin mevzilerine aynı anda 6 balistik füze yönlendirildi. Ayrıca Taiz vilayeti semalarında Suudi Arabistan'a ait modern «Wing Loong II» keşif-saldırı İHA'sının düşürüldüğü bildirildi.

Gerilimin kökeni: Bölgesel çatışma tırmanıyor

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon ile Yemenli Husiler arasındaki silahlı çatışma 2014 yılından beri devam ediyor. Ancak son aylarda gerilim daha da alevlendi:

2026 yılının Temmuz ayında isyancılar, Suudi Arabistan'a karşı deniz ablukası ilan ettiklerini duyurmuş ve krallığa ait petrol tankerlerine defalarca saldırı düzenlemişti;

Ağustos ayı başında ise Husiler, Yemen'in güneybatısında büyük bir saldırı başlatarak Eylül ayında stratejik öneme sahip Muha limanı ve Babülmendep Boğazı çevresindeki kritik bölgeleri tamamen kontrolleri altına almışlardı.

Suudi Arabistanlı yetkililer, şu ana kadar bu iddialar, özellikle de başkent havaalanına düzenlenen saldırının sonuçları hakkında tam bir açıklama yapmadı. Durum, uluslararası güvenlik ve küresel enerji arzı için ciddi bir tehdit oluşturmaya devam ediyor.