Suudi Arabistan, Husilere karşı İngiltere'den askeri yardım istedi: Londra büyük bir savaşa mı giriyor?

Orta Doğu'da durum yeniden en yüksek gerilim noktasına ulaştı; Yemen'deki kanlı çatışma bölgesel sınırları aşarak küresel ticaret ve enerji güvenliğini tehdit etmeye başladı. Saygın "Bloomberg" ajansının bilgili kaynaklara dayandırdığı çarpıcı habere göre, Suudi Arabistan hükümeti, Yemen'deki "Ensarullah" (Husiler) Şii hareketinin beklenmedik şiddetli saldırılarını püskürtmek ve petrol altyapısını füze saldırılarından korumak amacıyla resmi Londra'dan doğrudan askeri ve diplomatik destek talebinde bulundu.

İngiltere Başbakanı Andy Burnham ise geniş çaplı askeri operasyonlara müdahale etme konusunda henüz nihai bir karar vermiş değil, ancak şimdilik Suudi topraklarına askeri danışmanlar göndermeyi kabul etti. İngiliz uzmanlar ve danışmanlar, Andy Burnham'a Husilerin Babülmendeb Boğazı üzerinde tam kontrol sağlamasının dünya deniz taşımacılığı ve uluslararası ekonomi için korkunç bir felakete yol açacağını kesin bir dille vurguluyor. Bu arada Husiler, Kızıldeniz kıyısındaki önemli bölgeleri, büyük El-Muha limanı da dahil olmak üzere ele geçirdi.

Peki, Suudi Arabistan neden Batı desteğine muhtaç kaldı, Londra'nın Orta Doğu'daki yeni askeri adımı ne gibi sonuçlar doğuracak ve Babülmendeb krizi dünya piyasasına nasıl bir darbe vuracak?

Riyad'ın Londra'dan talebi: Petrol tesisleri ve acil askeri destek

Suudi Arabistan'ın İngiltere'ye gönderdiği acil çağrının detayları:

Askeri ve diplomatik yardım çağrısı: "Bloomberg" verilerine göre, İngiltere Başbakanı, Suudi Arabistan tarafından İran destekli grubun şiddetli saldırısını durdurmaya yönelik resmi bir talep aldı;

Petrol ağlarını koruma: Riyad, kendi ulusal hazinesi ve dünya piyasası için hayati önem taşıyan petrol sahaları ile rafinerilerini Husilerin insansız hava araçları ve seyir füzelerinden korumak için İngiltere'den modern askeri güç talep ediyor;

Başbakanın tereddüdü: İngiltere Başbakanı Andy Burnham doğrudan askeri müdahaleye girişmekte acele etmiyor ve şimdilik Suudi Arabistan'a sadece deneyimli askeri danışmanlardan oluşan bir ekip göndermekle yetiniyor.

Babülmendeb Boğazı: Dünya ticaretini felç edebilecek tehlike

İngiliz hükümet danışmanları en kötü senaryolara karşı uyarıyor:

Küresel deniz taşımacılığı tehdit altında: Uzmanlar Başbakan'a, eğer "Ensarullah" güçleri stratejik Babülmendeb Boğazı'nı tamamen kontrol altına alırsa, bunun uluslararası yük taşımacılığı sisteminde yıkıcı bir çöküşe yol açacağını açıkladı;

Dünya ekonomisine yeni bir darbe: Süveyş Kanalı'na açılan ana deniz kapısının kapanması veya Husilerin kontrolüne geçmesi, petrol ve ürün fiyatlarının küresel ölçekte keskin bir şekilde artmasına neden olacaktır;

Stratejik El-Muha limanı kaybedildi: Son bir hafta içinde Husilerin Yemen'in güneybatısında hızlı bir ilerleme kaydederek Kızıldeniz kıyılarını ve stratejik öneme sahip El-Muha limanını ele geçirmesi durumu daha da ağırlaştırdı.

Savaşın yeniden alevlenmesi: Sana Havalimanı'ndaki şok saldırı

Bölgedeki durumu gerginleştiren olayların kronolojisi:

Temmuz ayındaki saldırı: Yemen'deki durum, bu yılın temmuz ayı ortalarında kökten kötüleşti; hükümet yanlısı güçler, İran'dan Husi heyetini getiren uçağın Sana Havalimanı'na iniş yaptığı sırada saldırı düzenledi;

Savaş ilanı: "Ensarullah" hareketi, bu saldırıdan doğrudan Suudi Arabistan'ı sorumlu tuttu ve kendi kontrolündeki bölgelerin ablukası tamamen kaldırılana kadar Riyad'a karşı savaş durumunun devam edeceğini resmen ilan etti;

Askeri dengenin değişimi: Husilerin hızlı ilerleyişi bölgedeki güç dengesini değiştirerek Arap Koalisyonu'nu ve Batılı devletleri karmaşık diplomatik ve askeri kararlar almaya zorluyor.

İngiltere'nin Yemen'deki gerilime müdahale düzeyi ve Suudi Arabistan'ı korumak için alacağı nihai pozisyon, tüm Orta Doğu bölgesinin gelecekteki güvenlik mimarisini belirleyecektir.

Sizce İngiltere ve Batılı devletler, Kızıldeniz ve Suudi petrol altyapısını korumak için Yemen'deki silahlı çatışmaya tamamen dahil olmalı mı, yoksa bu durum çatışmayı daha da mı körükler? Babülmendeb Boğazı çevresindeki kritik durum dünya petrol piyasasını nasıl etkiler? Analitik görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve küresel siyaset ile güvenliği ilgilendiren bu önemli analizi tüm arkadaşlarınızla ve uluslararası olayları takip edenlerle paylaşın!