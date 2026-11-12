Husiler Suudi Arabistan'ın başkentine saldırı düzenlediğini duyurdu: Hedefteki tesisler
Yemen'deki «Ensarullah» (Husiler) hareketi Suudi Arabistan başkenti Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı ve bir dizi önemli stratejik tesise saldırı düzenlendiğini duyurdu. Uluslararası toplumun yakından takip ettiği bu olay, bölgedeki askeri ve siyasi durumu daha da gerginleştirebilir.
Saldırının detayları ve ana hedefler
Hareketin askeri sözcüsü Yahya Sariya'nın açıklamasına göre, bu askeri operasyonlar sırasında modern balistik füzeler, seyir füzeleri ve insansız hava araçları (İHA) kullanıldı. Husiler tarafından ana hedef olarak şu tesisler seçildi:
Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı ve «Doğu-Batı» petrol boru hattının pompa istasyonları.
Abkayk şehrinde bulunan dünyaca ünlü «Saudi Aramco» petrol tesisi.
Riyad'daki büyük finans merkezi.
Yemen'in güneybatısındaki Suudi askeri birliklerinin bulunduğu bölgeler.
Saldırı parametreleri
Detaylar ve bilgiler
Açıklamayı yapan kişi
Yahya Sariya («Ensarullah» askeri sözcüsü)
Kullanılan silahlar
Balistik füzeler, seyir füzeleri ve İHA'lar
Ana hedefler
Kral Halid Havalimanı, «Saudi Aramco» ve petrol boru hatları
Sonuçlara ilişkin iddialar
Tesislerde yangın çıktığı ve askerler arasında kayıplar olduğu iddia ediliyor
Ek açıklamalar ve resmi tepkiler
Hareket sözcüsü Yahya Sariya, Husilerin askeri operasyonlarının yalnızca askeri üsleri ve stratejik petrol tesislerini hedef aldığını vurguladı. Aynı zamanda, Suudi Arabistan yetkililerinin Mekke hava sahasında İHA yakalandığına dair suçlamalarını kesin bir dille reddetti. Şu ana kadar Suudi Arabistan tarafı bu açıklamalarla ilgili herhangi bir resmi yorum yapmadı.
Sizce Orta Doğu'daki bu tür askeri çatışmaların küresel enerji piyasasına ve siyasi istikrara etkisi ne olur? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın!
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