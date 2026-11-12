Husiler Suudi Arabistan'ın başkentine saldırı düzenlediğini duyurdu: Hedefteki tesisler

Yemen'deki «Ensarullah» (Husiler) hareketi Suudi Arabistan başkenti Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı ve bir dizi önemli stratejik tesise saldırı düzenlendiğini duyurdu. Uluslararası toplumun yakından takip ettiği bu olay, bölgedeki askeri ve siyasi durumu daha da gerginleştirebilir.

Saldırının detayları ve ana hedefler

Hareketin askeri sözcüsü Yahya Sariya'nın açıklamasına göre, bu askeri operasyonlar sırasında modern balistik füzeler, seyir füzeleri ve insansız hava araçları (İHA) kullanıldı. Husiler tarafından ana hedef olarak şu tesisler seçildi: