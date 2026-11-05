Barış karşılığında 51 milyar dolar: Husiler Suudi Arabistan'a ağır şartlar koştu

Yemen'de iktidarı elinde tutan «Ensarullah» (Husiler) hareketi, Suudi Arabistan ile yıllardır süren askeri çatışmalara son vermek ve bir barış anlaşması imzalamak karşılığında devasa mali ve siyasi şartlar öne sürdü. Saygın The Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin yayınladığı bilgilere göre, Husiler Riyad'dan nakit olarak 51 milyar dolar tutarında tazminat talep ediyor.

Ayrıca mali ödemenin yanı sıra, Suudi yetkililerden Yemen'deki güç dengesini kökten değiştirecek bir dizi jeopolitik taviz de isteniyor.

Husilerin 3 ana şartı: Tazminattan iktidarın tanınmasına kadar

«Ensarullah» hareketi barış anlaşması için şu temel talepleri öne sürdü:

51 milyar dolarlık tazminat: Husiler bu devasa meblağın, Suudi koalisyonunun yıllardır süren hava saldırıları ve ekonomik abluka sonucu yıkılan Yemen altyapısının yeniden inşası için ödenmesi gereken bir tazminat olduğunu savunuyor;

Meşru güç olarak resmen tanınma: Hareket, Suudi Arabistan'dan kendilerini Yemen'in tek ve meşru yönetim gücü olarak diplomatik açıdan resmen tanımasını talep etti;

Mevcut hükümetten vazgeçilmesi: Husiler, Riyad'ın BM ve uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen meşru hükümetine askeri ve mali yardımı tamamen kesmesini şart koştu.

Suudi Arabistan'ın tutumu: Veliaht Prens endişeli

Riyad yetkilileri ve bizzat Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, bu ağır şartları kabul etmeye niyetli değil:

Askeri üstünlük şartı: Muhammed bin Selman, sahada net bir askeri üstünlük sağlamadan, mağlup taraf konumunda bu tür şartları kabul etmeyi kesinlikle istemiyor;

Yeni tehditler riski: Krallık yönetimi, bu kadar büyük bir meblağın verilmesinin ve siyasi geri adım atılmasının Husileri güçlendireceğinden, gelecekte daha fazla para talep etmelerine ve yeni saldırılar düzenlemelerine yol açabileceğinden endişe ediyor;

Önceki 1 milyarlık teklif: Daha önce Suudi Arabistan'ın, Tahran (İran) aracılığıyla sınır saldırılarını durdurmak için Husilere 1 milyar dolar ayırma teklifinde bulunduğu bilgisi yayılmıştı, ancak bu, mevcut 51 milyar dolarlık talep karşısında çok küçük kaldı.

Yemen çevresindeki karmaşık müzakereler ve Orta Doğu'daki gerilimin seyri, bu talepler ışığında daha tehlikeli bir aşamaya giriyor.