Orta Doğu'da yeni savaş: Sana Havalimanı'ndan Riyad saldırısına — çatışma nasıl alevlendi?

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Orta Doğu'da yeni savaş: Sana Havalimanı'ndan Riyad saldırısına — çatışma nasıl alevlendi?

Yemen'deki «Ensarullah» (Husiler) hareketi, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a yönelik yeni füze saldırıları düzenledi. Reuters haber ajansının aktardığı acil açıklamaya göre, Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap askeri koalisyonu, başkent yönüne fırlatılan iki balistik füzeyi havada başarıyla imha etti.

4 yıllık sessizliğin ardından kanlı tırmanış

Bu saldırı, bölgede Ağustos ayından bu yana yeniden canlanan askeri çatışmaların yeni ve keskin bir aşaması oldu. Taraflar arasında dört yıl boyunca gözlemlenen göreceli sükunet ve sessizlik, son aylarda yerini çatışmaya bıraktı.

Gerilimin yeniden alevlenmesine, Riyad tarafından desteklenen Yemen hükümet ordusunun Sana Havalimanı'na düzenlediği saldırılar neden oldu. Buna karşılık Husiler önce Kızıldeniz'deki Suudi tankerlerine saldırdı, şimdi ise saldırılar doğrudan Suudi Arabistan topraklarına ve başkentine sıçradı.

Olayın aşamaları

Sana / Dönem

Hareket ve sonuç

Geçici sükunet

4 yıl boyunca

Taraflar arasında doğrudan geniş çaplı saldırıların durması

Çatışmanın yeniden alevlenmesi

Ağustos ayı

Yemen ordusunun Sana Uluslararası Havalimanı'na saldırısı

Misilleme saldırıları

Ağustos–sonbahar ayları

Husilerin Kızıldeniz'de Suudi petrol tankerlerine İHA ve füze saldırıları

Başkente saldırı

Son durum

Riyad'a gönderilen 2 füzenin koalisyon hava savunma sistemleri tarafından imha edilmesi

«Sana Havalimanı'na yapılan saldırıların ardından Kızıldeniz'deki deniz ticaret yolları hedef alınmıştı, şimdi ise füzeler Suudi Arabistan'ın stratejik merkezine doğru uçuyor; bu, bölgesel güvenlik dengesinin yeniden bozulduğu anlamına geliyor».

Petrol piyasası ve Kızıldeniz güvenliği tehlikede

Suudi Arabistan koalisyonunun füzeleri havada etkisiz hale getirmesi başkentte can kaybını önlemiş olsa da, olay küresel piyasalar için ciddi bir endişe sinyali niteliğinde. Kızıldeniz'deki tanker trafiğinin risk altında olduğu bir dönemde, petrol üretim merkezlerine ve başkent altyapısına yönelik saldırı girişimleri, petrol fiyatları ve uluslararası lojistik maliyetleri üzerinde doğrudan baskı oluşturuyor.

Bölgedeki durum hızla tırmanmaya devam ediyor; gözlemciler, koalisyonun önümüzdeki saatlerde Yemen'deki Husi üslerine karşı misilleme hava saldırıları düzenlemesini göz ardı etmiyor.

Sizce Yemen'deki dört yıllık sessizliğin bozulması ve Riyad'a yönelik füze saldırıları, büyük bir Orta Doğu savaşını yeniden başlatır mı? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın.

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Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» editör
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