Orta Doğu'da yeni savaş: Sana Havalimanı'ndan Riyad saldırısına — çatışma nasıl alevlendi?

Yemen'deki «Ensarullah» (Husiler) hareketi, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a yönelik yeni füze saldırıları düzenledi. Reuters haber ajansının aktardığı acil açıklamaya göre, Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap askeri koalisyonu, başkent yönüne fırlatılan iki balistik füzeyi havada başarıyla imha etti.

4 yıllık sessizliğin ardından kanlı tırmanış

Bu saldırı, bölgede Ağustos ayından bu yana yeniden canlanan askeri çatışmaların yeni ve keskin bir aşaması oldu. Taraflar arasında dört yıl boyunca gözlemlenen göreceli sükunet ve sessizlik, son aylarda yerini çatışmaya bıraktı.

Gerilimin yeniden alevlenmesine, Riyad tarafından desteklenen Yemen hükümet ordusunun Sana Havalimanı'na düzenlediği saldırılar neden oldu. Buna karşılık Husiler önce Kızıldeniz'deki Suudi tankerlerine saldırdı, şimdi ise saldırılar doğrudan Suudi Arabistan topraklarına ve başkentine sıçradı.