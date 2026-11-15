Julen Lopetegui Katar Milli Takımı'ndan ayrılıyor: Teknik direktörün sürpriz kararı

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Julen Lopetegui Katar Milli Takımı'ndan ayrılıyor: Teknik direktörün sürpriz kararı

İspanyol tanınmış uzman Julen Lopetegui Katar Milli Takımı teknik direktörlüğü görevini bırakma kararı aldı. Saygın Marca gazetesinin haberine göre, teknik direktör Nisan 2027'de sona erecek mevcut sözleşmesini uzatmamaya karar verdi.

Kararın nedenleri ve Asya Kupası sorunu

Edinilen bilgilere göre, Julen Lopetegui'nin bu kararı almasında Asya Kupası'nın tarihlerinin değiştirilmesi ana neden oldu. Daha önce Suudi Arabistanüzerine Yemenli Husiler tarafından düzenlenen saldırıların ardından 2027 Asya Kupası'nın Ocak 2028'e ertelendiği bildirilmişti. Ortaya çıkan bu değişiklikler, teknik direktörün planlarını etkiledi. Tecrübeli uzmanın kariyerine milli takımda değil, muhtemelen kulüp takımlarında devam etmesi bekleniyor.

Durum ve göstergeler

Detaylar ve bilgiler

Teknik Direktör

Julen Lopetegui (İspanyol uzman)

Milli Takım

Katar Milli Takımı (2025'ten beri yönetiyordu)

Sözleşme durumu

Nisan 2027'de sona erecek sözleşme uzatılmayacak

Ana neden

Güvenlik tehditleri nedeniyle Asya Kupası'nın 2028'e ertelenmesi

Lopetegui'nin Katar'daki kariyerinin sonu

Hatırlatmak gerekirse, Julen Lopetegui 2025 yılında Katar Milli Takımı'nın başına getirilmişti. Onun yönetiminde Katarlılar 2026 Dünya Kupası'na katılmış ve turnuvanın B grubunda son sırada yer almışlardı. Teknik direktörün ayrılışının, Katar futbolu için yeni bir değişim dönemini başlatması bekleniyor.

Sizce Julen Lopetegui'nin ayrılışı Katar Milli Takımı'nın oyununu ne kadar etkiler? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın!

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Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» editör
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