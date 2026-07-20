Lionel Messi eleştiri oklarının hedefinde: Dünya Kupası finalindeki tartışmalı pozisyonun detayları

ABD'deki MetLife Stadyumu'nda gerçekleşen Dünya Kupası finali, sadece İspanya'nın zaferiyle değil, Lionel Messi'nin karıştığı tartışmalı olayla da hafızalara kazındı. Arjantin milli takım kaptanı, maç sırasında rakip savunma oyuncusu Marc Cucurella ile girdiği ikili mücadele sonrası hakemden kırmızı kart istemesi nedeniyle sert eleştirilere maruz kaldı. Bu haberi Goal.com aktarıyor.

Karşılaşmanın gergin anlarında, Arjantinli orta saha oyuncusu Enzo Fernandez, Pau Cubarsi'ye yaptığı sert müdahale sonrası ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kalmıştı. Bu olayın ardından sahadaki tansiyon daha da yükseldi ve Lionel Messi ile Marc Cucurella arasında sözlü bir tartışma yaşandı. Messi'nin hakeme giderek rakibinin oyundan atılmasını talep ettiği anlar kameralara yansıdı.

Kurallar ve beklenmedik talep

Goal.com'un haberine göre Lionel Messi, 2026 Dünya Kupası için getirilen yeni yönetmelikten yararlanarak rakibini cezalandırmaya çalıştı. Kurala göre, futbolcuların ağızlarını kapatarak rakiple konuşması, ağır disiplin cezalarına, hatta kırmızı karta yol açabiliyor. Turnuvada daha önce Miguel Almiron aynı sebeple oyundan ihraç edilmişti.

Bu durum, eski futbolcu ve şu an ITV yorumcusu olan Lee Dixon'ı öfkelendirdi. Arsenal'in eski savunma oyuncusu, Messi'nin davranışını 'çocukça' olarak nitelendirdi. Dixon'a göre, bu seviyedeki büyük bir futbolcunun hakemi etkileyerek rakibini attırmaya çalışması spor ilkeleriyle bağdaşmıyor.

"Eğer bu tür durumlar için kart çıkarsa, futbol cazibesini yitirir. Birini oyundan attırmak için bu kadar 'bebeksi' davranmaya gerek yok, bu sadece gülünç," ifadelerini kullandı Lee Dixon canlı yayında. Bu sözler, sosyal medyada futbolseverler arasında büyük tartışmalara yol açtı.

İspanya'nın zaferi ve maç sonu kargaşası

Tüm tartışmalara rağmen İspanya milli takımı üstünlüğünü koruyarak futbol dünyasının en prestijli kupasını kazandı. Maçın 106. dakikasında oyuna sonradan giren Ferran Torres tek golün sahibi oldu ve 'Boğalar'a tarihindeki ikinci Dünya Kupası zaferini getirdi.

Maç bittikten sonra da tansiyon düşmedi. Arjantinli Leandro Paredes ile İspanyol oyuncular Eric Garcia ve Gavi arasında arbede yaşandı. Sonuç olarak hakem, Leandro Paredes'e de kırmızı kart göstermek zorunda kaldı. Bu mağlubiyet, Arjantin için hem psikolojik hem de disiplin açısından ağır bir darbe oldu.

Bu final, Lionel Messi'nin kariyerindeki en tartışmalı maçlardan biri olarak tarihe geçti. Sekiz kez Ballon d'Or kazanan bir isim olmasına rağmen, sahadaki tavırları en sadık hayranları arasında bile soru işaretleri yarattı.