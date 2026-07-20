Lionel Messi eleştiri oklarının hedefinde: Dünya Kupası finalindeki tartışmalı pozisyonun detayları

·121·Spor
Lionel Messi eleştiri oklarının hedefinde: Dünya Kupası finalindeki tartışmalı pozisyonun detayları

ABD'deki MetLife Stadyumu'nda gerçekleşen Dünya Kupası finali, sadece İspanya'nın zaferiyle değil, Lionel Messi'nin karıştığı tartışmalı olayla da hafızalara kazındı. Arjantin milli takım kaptanı, maç sırasında rakip savunma oyuncusu Marc Cucurella ile girdiği ikili mücadele sonrası hakemden kırmızı kart istemesi nedeniyle sert eleştirilere maruz kaldı. Bu haberi Goal.com aktarıyor.

Karşılaşmanın gergin anlarında, Arjantinli orta saha oyuncusu Enzo Fernandez, Pau Cubarsi'ye yaptığı sert müdahale sonrası ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kalmıştı. Bu olayın ardından sahadaki tansiyon daha da yükseldi ve Lionel Messi ile Marc Cucurella arasında sözlü bir tartışma yaşandı. Messi'nin hakeme giderek rakibinin oyundan atılmasını talep ettiği anlar kameralara yansıdı.

Kurallar ve beklenmedik talep

Goal.com'un haberine göre Lionel Messi, 2026 Dünya Kupası için getirilen yeni yönetmelikten yararlanarak rakibini cezalandırmaya çalıştı. Kurala göre, futbolcuların ağızlarını kapatarak rakiple konuşması, ağır disiplin cezalarına, hatta kırmızı karta yol açabiliyor. Turnuvada daha önce Miguel Almiron aynı sebeple oyundan ihraç edilmişti.

Bu durum, eski futbolcu ve şu an ITV yorumcusu olan Lee Dixon'ı öfkelendirdi. Arsenal'in eski savunma oyuncusu, Messi'nin davranışını 'çocukça' olarak nitelendirdi. Dixon'a göre, bu seviyedeki büyük bir futbolcunun hakemi etkileyerek rakibini attırmaya çalışması spor ilkeleriyle bağdaşmıyor.

"Eğer bu tür durumlar için kart çıkarsa, futbol cazibesini yitirir. Birini oyundan attırmak için bu kadar 'bebeksi' davranmaya gerek yok, bu sadece gülünç," ifadelerini kullandı Lee Dixon canlı yayında. Bu sözler, sosyal medyada futbolseverler arasında büyük tartışmalara yol açtı.

İspanya'nın zaferi ve maç sonu kargaşası

Tüm tartışmalara rağmen İspanya milli takımı üstünlüğünü koruyarak futbol dünyasının en prestijli kupasını kazandı. Maçın 106. dakikasında oyuna sonradan giren Ferran Torres tek golün sahibi oldu ve 'Boğalar'a tarihindeki ikinci Dünya Kupası zaferini getirdi.

Maç bittikten sonra da tansiyon düşmedi. Arjantinli Leandro Paredes ile İspanyol oyuncular Eric Garcia ve Gavi arasında arbede yaşandı. Sonuç olarak hakem, Leandro Paredes'e de kırmızı kart göstermek zorunda kaldı. Bu mağlubiyet, Arjantin için hem psikolojik hem de disiplin açısından ağır bir darbe oldu.

Bu final, Lionel Messi'nin kariyerindeki en tartışmalı maçlardan biri olarak tarihe geçti. Sekiz kez Ballon d'Or kazanan bir isim olmasına rağmen, sahadaki tavırları en sadık hayranları arasında bile soru işaretleri yarattı.

Lionel MessiDünya KupasıArjantinİspanyaFutbol
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Romero, Trump'ın elini sıkmadı: Final sonrası görüntüler yayıldıRomero, Trump'ın elini sıkmadı: Final sonrası görüntüler yayıldıBugün, 10:09Rodri, 2026 Dünya Kupası'nın en iyi oyuncusu olurken, Kylian Mbappe gol kralı olduRodri, 2026 Dünya Kupası'nın en iyi oyuncusu olurken, Kylian Mbappe gol kralı olduBugün, 09:15Ferran Torres, Götze'nin izinden gitti: Eşsiz bir rekor...Ferran Torres, Götze'nin izinden gitti: Eşsiz bir rekor...Bugün, 09:14Ferran Torres 106. dakikada tarih yazdı: İspanya şampiyon!Ferran Torres 106. dakikada tarih yazdı: İspanya şampiyon!Bugün, 08:59Otamendi ve Rodri arasında gerginlik: Arjantinli savunmacı rakiplerini suçladıOtamendi ve Rodri arasında gerginlik: Arjantinli savunmacı rakiplerini suçladıBugün, 08:372026 Dünya Kupası'nın en iyileri belli oldu: Rodri büyük ödülün sahibi oldu2026 Dünya Kupası'nın en iyileri belli oldu: Rodri büyük ödülün sahibi olduBugün, 08:34
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Cristiano Ronaldo Dünya Kupası'ndaki mağlubiyetin ardından ailesiyle tatil yapıyor
Cristiano Ronaldo Dünya Kupası'ndaki mağlubiyetin ardından ailesiyle tatil yapıyor
Cristiano Ronaldo'nun Özbekistan Maçı Sonrası Açıklaması: «Futbolu Bırakmışım Gibi Hissettim»
Cristiano Ronaldo'nun Özbekistan Maçı Sonrası Açıklaması: «Futbolu Bırakmışım Gibi Hissettim»
Cristiano Ronaldo Özbekistan maçı öncesi açıklama yaptı
Cristiano Ronaldo Özbekistan maçı öncesi açıklama yaptı
Abdukodir Khusanov'un erken evliliğinin nedeni belli oldu
Abdukodir Khusanov'un erken evliliğinin nedeni belli oldu
Abduqodir Husanov'un Gözyaşları Milli Takımın İzlediği Yolu Gösterdi
Abduqodir Husanov'un Gözyaşları Milli Takımın İzlediği Yolu Gösterdi
Dünya Kupası'nda hiç süre alamayan savunmacı milli takıma veda etti
Dünya Kupası'nda hiç süre alamayan savunmacı milli takıma veda etti
Liverpool, Abbosbek Fayzullayev'i Radarına Aldı
Liverpool, Abbosbek Fayzullayev'i Radarına Aldı
Georgina, Ronaldo'nun futbolla ilgili en büyük sırrını açıkladı
Georgina, Ronaldo'nun futbolla ilgili en büyük sırrını açıkladı