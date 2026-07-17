Yaşlanmayı yenmeye çalışan milyonerde tedavi edilemez bir hastalık tespit edildi

·91·Dünya
Yaşlanmayı yenmeye çalışan milyonerde tedavi edilemez bir hastalık tespit edildi

Yaşlanma sürecini geri çevirme fikriyle tanınan Amerikalı BT girişimcisi ve milyoner Bryan Johnson, kendisine tedavi edilemez bir hastalık teşhisi konulduğunu açıkladı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda buna rağmen hastalıkla mücadele edeceğini belirten Johnson'ın durumu Meduza tarafından haberleştirildi.

48 yaşındaki girişimci, kendisine otoimmün gastrit teşhisi konulduğunu söyledi. Bu, bağışıklık sisteminin mide mukozasında hidroklorik asit üreten hücrelere saldırdığı kronik bir hastalıktır.

Johnson, "Otoimmün bir hastalığım var. Midem kendini yiyor. Bu hastalık insanların %2-5'inde görülüyor. Aslında çok daha yaygın olabilir çünkü çoğu zaman hiçbir belirti vermeden ilerliyor" diye yazdı.

Teşhisin bu yılın Mayıs ayında konulduğunu belirten girişimci, hastalığın gençlik yıllarındaki sağlıksız beslenme, fast food ve şekerli gazlı içecek tüketimi ile iş hayatındaki kronik depresyonun etkisiyle ortaya çıkmış olabileceğini ifade etti.

İki çıplak erkek ellerinde kan örneği bulunan tüpleri tutuyor.

Johnson, 21 yaşındayken tiroid bezinde otoimmün hipotiroidizm tespit edildiğini ve kendisine göre bu rahatsızlığın daha sonra otoimmün gastritin gelişmesine neden olduğunu vurguladı. Hastalığın ilk belirtilerinin 11 yıl önce ortaya çıktığını ancak doktorların bunu otoimmün bir hastalıkla ilişkilendirmediğini belirtti.

Uzmanlaragöre, tedavi edilmediği takdirde hastalık mide mukozasının erimesine, B12 vitamini eksikliğine, hafıza ve bilişsel işlev sorunlarına ve ayrıca kötü huylu tümör gelişimi riskinin artmasına yol açabilir.

Maskeli bir adam evdeki masada kan tahlili veriyor.

Günümüzde otoimmün gastrit tamamen tedavi edilemeyen bir hastalık olarak kabul ediliyor. Modern tıp, yalnızca komplikasyonları kontrol altına almaya ve hastanın yaşam kalitesini iyileştirmeye olanak tanıyor.

Bloomberg verilerine göre Bryan Johnson, sağlığını korumak için her yıl 2 milyon dolar harcıyor. Sağlığı 30'dan fazla doktor ve uzman tarafından takip ediliyor. Milyoner, sıkı bir diyet uyguluyor, her gün onlarca biyolojik takviye ve ilaç alıyor, düzenli tıbbi kontrollerden geçiyor.

Siyah tişörtlü bir adam masadaki çeşitli sağlıklı yiyeceklerin yanında duruyor.

Buna rağmen Johnson pes etmeyeceğini söyledi. Ona göre, yapay zeka, genetik ve biyoteknolojilerin hızla geliştiği günümüzde hiçbir hastalığa "tedavi edilemez" damgası vurulmamalıdır.

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Charos
«ZAMIN.UZ» editör
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