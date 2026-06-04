FG Nexus 17,8 milyon dolarlık Ether sattı: Zarar 100 milyonu aştı

·28·Ekonomi
FG Nexus 17,8 milyon dolarlık Ether sattı: Zarar 100 milyonu aştı

Arkham analiz platformuna göre FG Nexus halka açık şirketine ait cüzdan, Çarşamba günü başka bir 10.000 Ether transferi gerçekleştirdi. Bu hareket, şirketin 2025 yılında büyük bir pozisyon oluşturmasının ardından başlayan satış serisinin devamı niteliğindeydi. Mevcut fiyatlarda bu işlem yaklaşık 17,8 milyon dolar tutarındadır. Cointelegraph.com bildiriyor .

Nasdaq borsasında işlem gören şirket, daha önce hazinesindeki 21.000'den fazla ETH varlığını yaklaşık 55 milyon dolara satmıştı. FG Nexus, Ağustos ve Eylül 2025 döneminde toplam 50.770 ETH'yi ortalama 3.860 dolardan biriktirmişti. O dönemde bu yatırım portföyü 196 milyon dolar olarak değerlendiriliyordu.

CoinGecko verilerine göre, Ether fiyatı şu anda yaklaşık 1.765 dolar seviyesinde işlem görüyor. Bu, FG Nexus'un ortalama alım fiyatından %54 daha düşük olduğu anlamına geliyor. Sonuç olarak, şirketin ilk yatırımlarındaki zararı 100 milyon doları aştı. Yahoo Finance verileri, şirketin hisselerinin Perşembe günkü işlemlerde %13,40 düşerek 7,11 dolar olduğunu gösteriyor.

FG Nexus, Aralık 2025'te 40.093 ETH varlığına sahip olduğunu açıklamıştı, ancak son satışlarla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı. Şirketin bu stratejisi, diğer büyük kurumsal Ether sahiplerinin yaklaşımına ters düşüyor. Örneğin, 5,4 milyondan fazla ETH ile en büyük sahibi olan BitMine şirketi, fiyatlar düşmesine rağmen pozisyonunu artırmaya devam ediyor.

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Laylo
«ZAMIN.UZ» editör

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