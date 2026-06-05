ABD senatörleri kripto para sermayesi kurallarının netleştirilmesini talep etti

·50·Ekonomi
ABD senatörleri kripto para sermayesi kurallarının netleştirilmesini talep etti

ABD Senatosu'ndaki bir grup Cumhuriyetçi, finansal düzenleyicileri kripto varlıklarla uğraşan şirketler için sermaye standartlarını netleştirmeye çağırdı. Senatör Cynthia Lummis'in liderliğindeki grup, Fed Başkan Yardımcısı Miki Bowman, Federal Mevduat Sigorta Kurumu Başkanı Travis Hill ve Para Kontrol Ofisi temsilcisi Jonathan Gould'a resmi bir mektup gönderdi. Bu konuda Cointelegraph.com haber veriyor.

Senatörler, tokenize edilmiş menkul kıymetlere ilişkin yönergeleri memnuniyetle karşılarken, dijital varlıkların bilançoda gösterilmesi için daha şeffaf ve adil bir sistem oluşturulması çağrısında bulundu. Mevcut uluslararası standartlara göre, bankalar kripto rezervlerinden çok daha yüksek değerdeki rezerv varlıklarını tutmak zorunda. Senatörler bunu bankaların kripto saklamasına getirilen "fiili yasak" olarak adlandırıyor.

Bu girişim, senatörlerin federal ajansların kripto pazarını düzenlemesini belirleyen CLARITY Act yasa tasarısını incelemeye hazırllandığı bir döneme denk geldi. Yasanın mevcut taslağı, bankalara ödemeler, kredilendirme, saklama hizmetleri ve ticaret gibi işlemlerde dijital varlıklar ve blokzincir teknolojisini kullanma izni veriyor.

Grup, Basel Komitesi'nin kripto varlıklar için belirlediği %1250'lük risk ağırlığına itiraz etti. Onlara göre bu gösterge, dijital varlıkların gerçek risk profiline dayanmıyor. Senatörler, herhangi yeni bir düzenlemenin teknolojik olarak tarafsız olması ve bankaların dijital varlık pazarında anlamlı bir şekilde yer almasına olanak tanıması gerektiğini vurguluyor.

Mektubu Dan Sullivan, Bill Hagerty, Bernie Moreno, Ted Budd ve Jon Husted gibi senatörler de imzaladı. CLARITY Act ile ilgili tartışmaların bu hafta Senato'da devam etmesi bekleniyor. Bu yasa tasarısı, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu ile Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu gibi kurumların kripto pazarındaki yetkilerini de belirliyor.

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Laylo
«ZAMIN.UZ» editör

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