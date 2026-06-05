Zcash ağındaki hata nedeniyle ZEC fiyatı %30 düştü

·66·Ekonomi
Zcash ağındaki hata nedeniyle ZEC fiyatı %30 düştü

Zcash (ZEC) kripto para biriminin fiyatı, Orchard protokolündeki ciddi bir güvenlik açığına ilişkin yeni detayların yayınlanmasının ardından keskin bir düşüş yaşadı. Bu hata, teorik olarak kötü niyetli kişilerin sınırsız sayıda sahte ZEC tokeni basmasına (mint) olanak tanıyabilirdi. Shielded Labs tarafından istihdam edilen güvenlik mühendisi Taylor Hornby, bu açığı 29 Mayıs'ta tespit etti ve Zcash Open Development Lab (ZODL) ile paylaştı. Sonuç olarak, 3 Haziran'da ağda acil bir hard fork gerçekleştirilerek sorun giderildi. Cointelegraph.com haber veriyor.

Ancak, Mayıs 2022'den beri mevcut olan bu güvenlik açığından birinin faydalanmış olabileceği endişeleri piyasayı olumsuz etkiledi. Son 24 saatte ZEC fiyatı %30'dan fazla düşerek 410 dolara kadar geriledi. Projenin piyasa değeri 3 milyar dolardan fazla kayıp yaşadı. BitMEX'in kurucu ortağı Arthur Hayes, bu haberin ardından tüm ZEC varlıklarını sattığını açıkladı.

Güvenlik araştırmacılarına göre, Taylor Hornby bu açığı analiz ederken Claude Opus 4.8 yapay zeka modelini kullandı. Orchard şemasındaki matematiksel hata, işlemlerin kriptografik doğrulama sürecinin aldatılmasına izin veriyordu. Taylor, bu açığı pratikte test ederek sonsuz sayıda sahte ZEC oluşturulabileceğini kanıtladı.

Asıl sorun, Orchard protokolünün gizlilik özellikleri nedeniyle, hata düzeltilene kadar bundan kimseye fayda sağlayıp sağlamadığının kriptografik olarak belirlenememesidir. Arthur Hayes, yasa dışı coin basıldığından şüphelenmesine rağmen, bunu tamamen reddetmenin mümkün olmadığını kabul etti. Şu anda yatırımcılar arasında Zcash ekosistemine olan güvenin azaldığı gözlenmektedir.

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Laylo
«ZAMIN.UZ» editör

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