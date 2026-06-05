Kripto milyarderler Nigel Farage'ın partisini finanse ediyor

Nigel Farage liderliğindeki Reform UK partisi, bu yıl iki kripto milyarderinden 7 milyon Britanya sterlini (9,4 milyon USD) bağış aldı. Perşembe günü Seçim Komisyonu tarafından yayınlanan verilere göre, parti bu göstergeyle ülkedeki diğer tüm siyasi güçleri geride bıraktı. Cointelegraph.com haber veriyor.

Özellikle, Tether stablecoin ihraççısında hissesi bulunan Christopher Harborne partiye 4 milyon USD, BitMEX kripto borsasının ortak kurucusu Ben Delo ise 5,4 milyon USD transfer etti. Karşılaştırma için, yılın ilk çeyreğinde İşçi Partisi ve Muhafazakar Parti'nin her biri yalnızca yaklaşık 5,4 milyon USD fon sağlayabildi.

Reform UK, kendisini kriptoparaları destekleyen bir parti olarak konumlandırıyor. Büyük Britanya'da bağışları Bitcoin (BTC) üzerinden kabul etmeye başlayan ilk siyasi güç oldu. Farage, kripto varlıklardan elde edilen sermaye kazancı vergisini %24'ten %10'a düşürmeyi ve İngiltere Bankası'nda (Bank of England) Bitcoin rezervi oluşturmayı önerdi.

Kripto endüstrisi, siyasi kararları etkilemek amacıyla büyük meblağlar harcıyor. ABD'de de kripto-PAC'ler (Siyasi Eylem Komiteleri) Kasım ayındaki ara seçimler öncesinde adaylarını desteklemek için milyonlarca dolar harcadı. Nigel Farage, kendisine verilen 6,7 milyon USD'lik kişisel hediye nedeniyle soruşturmalarla karşı karşıya kalsa da, bu fonların milletvekili olmadan önce güvenlik giderleri için verildiğini vurguluyor.

Reform UK partisinin ilk çeyrekteki fon toplama performansı, geçen yılın aynı dönemine göre altı kat arttı. Genel olarak, Büyük Britanya'daki tüm siyasi partilerin toplam finansmanı geçen yıla göre iki katından fazla artış gösterdi.