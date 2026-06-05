8 Haziran için döviz kurları açıklandı
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• Euro 75,18 som değer kazanarak 14.024,34 som oldu.
Özbekistan Merkez Bankası, 8 Haziran 2026 tarihi için resmi yabancı para birimi kurlarını açıkladı. Buna göre, dolar 52,23 som değer kazanarak 12.049,44 som oldu.
• Euro 75,18 som değer kazanarak 14.024,34 som oldu.
• Rus rublesi 2,4 som değer kazanarak 163,92 som oldu.
• Sterlin 102,72 som değer kazanarak 16.224,57 som oldu.
• Japon yeni 0,28 som değer kazanarak 75,33 som oldu.
• İsviçre frangı 106,79 som değer kazanarak 15.295,05 som oldu.
• Çin yuanı 9,53 som değer kazanarak 1.780,70 som oldu.
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