Kia Seltos 2027 tanıtıldı: 190 bg ve 8 ileri otomatik şanzıman

·275·Otomobil
Kia Seltos 2027 tanıtıldı: 190 bg ve 8 ileri otomatik şanzıman

Kia, ABD pazarı için yenilenen 2027 model yılı Seltos crossover'ının teknik özelliklerini ve fiyatlarını duyurdu. Araç daha modern bir tasarım, büyütülmüş boyutlar ve genişletilmiş donanım paketine sahip oldu. Dış görünüş olarak yeni Seltos, markanın amiral gemisi modelleri Telluride ve EV9'a yaklaştı. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Crossover, yeni LED optikler, yeniden tasarlanmış radyatör ızgarası ve daha modern gövde detaylarıyla donatıldı. Başlangıç versiyonu 12,3 inçlik ekranlı multimedya sistemi, dijital gösterge paneli, elektronik asistanlar ve 147 bg gücünde 2,0 litrelik atmosferik motorla donatılmıştır. Bu motor varyatör ile eşleştirilmiştir.

Daha pahalı donanım seviyelerinde sürücü koltuğu elektrikli ayarı, akıllı telefonlar için kablosuz şarj, koltuk ısıtma, iki bölgeli iklim kontrolü ve bagaj kapağı elektrikli açma özelliği mevcuttur. Model serisinin en üstünde, 1,6 litrelik 190 bg gücünde turbo motor, 8 ileri otomatik şanzıman ve tam zamanlı dört tekerlekten çekiş (AWD) sistemi ile donatılmış X-Line SX versiyonu yer alıyor.

ABD pazarında Kia Seltos 2027'nin fiyatı 24.990 dolardan başlıyor, en üst donanım ise 32.790 dolar. Kia daha sonra hibrit versiyonu da piyasaya sürmeyi planlıyor, ancak fiyatı henüz açıklanmadı. Bilgi olarak, ABD'de Kia satışları keskin bir şekilde arttı ve Telluride ile Sportage Hybrid modelleri en çok talep görenler arasında.

KiaSeltosCrossoverOtomobilTeknoloji
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Audi, Nuvolari süper spor otomobilini tanıttı: 987 bg ve 350 km/s üzeri hızBugün, 23:55Audi, R8 yerine yeni V8 hibrit süper otomobilini tanıttıDün, 18:57Ford Avrupa pazarına dönüyor: Fiesta, Bronco ve yeni crossoverlarDün, 15:25Yedi Koltuklu Skoda Peaq: Yeni Amiral Gemisi Crossover'ın İlk Görselleri YayınlandıDün, 08:27Ford 2029'a Kadar Avrupa'da Ralli Tarzlı Beş Yeni Model TanıtacakDün, 07:272005 BMW 3 Series ile 8000 Kilometre: Klasik Bir Otomobil Her Gün Sürülebilir mi?Dün, 06:27
İlanlarİş birliği
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Otomobil haberler

Papa yeni elektrikli otomobile bindi, Ferrari hisseleri çakıldı (video)
Ünlü marka Özbekistan'da otomobil üretmeyi planlıyor
BYD yeni amiral gemisi SUV modeli Hiace 08'i tanıttı
BYD Yuan Plus'ın üçüncü nesli 21 Mayıs'ta tanıtılacak
850 beygir gücündeki zırhlı pikap Rezvani Fortress tanıtıldı
Zeekr artık lider değil: Çin'in en akıllı otomobilleri açıklandı
Yeni Lada Niva Legend Tanıtıldı: Daha Güçlü Motor ve Yenilenen Süspansiyon
Hongqi Guoya: Mercedes-Maybach S-Class'a rakip lüks sedan