Kia Seltos 2027 tanıtıldı: 190 bg ve 8 ileri otomatik şanzıman

Kia, ABD pazarı için yenilenen 2027 model yılı Seltos crossover'ının teknik özelliklerini ve fiyatlarını duyurdu. Araç daha modern bir tasarım, büyütülmüş boyutlar ve genişletilmiş donanım paketine sahip oldu. Dış görünüş olarak yeni Seltos, markanın amiral gemisi modelleri Telluride ve EV9'a yaklaştı. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Crossover, yeni LED optikler, yeniden tasarlanmış radyatör ızgarası ve daha modern gövde detaylarıyla donatıldı. Başlangıç versiyonu 12,3 inçlik ekranlı multimedya sistemi, dijital gösterge paneli, elektronik asistanlar ve 147 bg gücünde 2,0 litrelik atmosferik motorla donatılmıştır. Bu motor varyatör ile eşleştirilmiştir.

Daha pahalı donanım seviyelerinde sürücü koltuğu elektrikli ayarı, akıllı telefonlar için kablosuz şarj, koltuk ısıtma, iki bölgeli iklim kontrolü ve bagaj kapağı elektrikli açma özelliği mevcuttur. Model serisinin en üstünde, 1,6 litrelik 190 bg gücünde turbo motor, 8 ileri otomatik şanzıman ve tam zamanlı dört tekerlekten çekiş (AWD) sistemi ile donatılmış X-Line SX versiyonu yer alıyor.

ABD pazarında Kia Seltos 2027'nin fiyatı 24.990 dolardan başlıyor, en üst donanım ise 32.790 dolar. Kia daha sonra hibrit versiyonu da piyasaya sürmeyi planlıyor, ancak fiyatı henüz açıklanmadı. Bilgi olarak, ABD'de Kia satışları keskin bir şekilde arttı ve Telluride ile Sportage Hybrid modelleri en çok talep görenler arasında.