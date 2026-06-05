Yükseköğretim ve mesleki eğitim kurumlarına kabul süreçleri resmen başladı

Ülkemizde binlerce genç ve ailelerinin sabırsızlıkla beklediği en heyecanlı dönem geldi. Bu yılki yükseköğretim ve mesleki eğitim kurumlarına kabul sezonu bugünden itibaren başladı. Devlet Başkanımızın ilgili PF-81 sayılı Kararnamesi ile hayatımıza giren yeni düzene göre, bu yılki lisans düzeyine giriş süreçleri tamamen yeni, yani iki aşamalı bir sistem temelinde yüksek seviyede organize edilmektedir.

Bu sistemin en büyük avantajı, «önce sınava gir, sonra şansını dene» gibi adil bir ilkeye dayanmasıdır. Artık gençler bilgi düzeylerini belirledikten sonra, imkanlarına göre gelecek yollarını seçebilecekler.

Birinci Aşama: Kayıt ve sınav sezonu

Yeni düzenin ilk aşaması bugün başlamış olup, adayların çevrimiçi kayıt olma ve sınavlara girme süreçlerini kapsamaktadır.

Başvuru süresi: Gelecekte öğrenci olmayı hedefleyen gençler bu yıl 5 Haziran'dan 25 Haziran'a kadar Bilgi Değerlendirme Ajansı'nın özel «my.uzbmb.uz» elektronik platformu üzerinden uzaktan kayıt yaptırmak zorundadır.

Kayıt sırasında neler seçilir? Bu aşamada adaylar sadece sınavlara girecekleri ders paketini (blok), eğitim dilini (Özbekçe, Rusça veya Karakalpakça) ve kendileri için uygun sınav bölgesini belirlerler. Üniversite adı henüz seçilmez.

Yaratıcı sınavlara gireceklerin dikkatine: Özel fiziksel veya sanatsal yetenek gerektiren alanları seçen gençler, yukarıdaki bilgilere ek olarak, mesleki sınavlara girecekleri belirli yükseköğretim kurumunu da belirtmek zorundadır.

Yükseköğretim kurumlarına giriş için yapılacak ana Devlet Sınavları Temmuz ve Ağustos aylarında düzenlenecektir. Adaylar için en hoş haberlerden biri, puanlarını uzun süre beklemek yerine, sınavdan sonraki gün kişisel hesapları üzerinden öğrenebilmeleridir.

İkinci Aşama: Hedefli seçim ve nihai sonuçlar

Plana göre, tüm test sınavları ve mesleki (yaratıcı) sınavlar tamamen tamamlandıktan sonra, kabulün en heyecanlı ikinci aşaması başlayacaktır.

Süreç türü Süre Adayın eylemi Üniversite ve alan seçimi Tam olarak 15 gün Toplanan puana göre üniversite, alan ve eğitim formu seçilir

Bu 15 günlük süre boyunca gençler, gerçek sonuçlarına dayanarak hangi üniversitenin hangi eğitim formuna (gündüz, uzaktan, akşam veya çevrimiçi) ve hangi önceliğe göre girmek istediklerini özgürce belirleyeceklerdir. Bu süreç tamamen tamamlandıktan sonra, Bilgi Değerlendirme Ajansı sadece bir hafta içinde öğrenciliğe tavsiye edilen şanslı gençlerin nihai listesini resmi web sitesinde yayınlayacaktır.

Teknik okullarda okumak isteyenler için önemli bilgi

Yeni sistem, teknik okullarda ve meslek liselerinde eğitim almak isteyen gençler için de büyük kolaylık sağladı. Yükseköğretim kurumlarına giriş nihai sonuçları açıklandıktan sonra, yüksek puan alan ancak burslu veya ücretli okuyamayan adaylar için yeni bir fırsat kapısı açılacaktır.

Üniversite sonuçları açıklandıktan sonra 10 gün içinde istedikleri teknik okulu, uygun uzmanlık alanını ve uygun eğitim formunu seçebileceklerdir. Onların da nihai sonuçları bir hafta içinde hızlı bir şekilde yayınlanacaktır.

«Zamin»'in dileği: Tüm adaylarımızın yaklaşan sınavlarda şanslı ve zaferlerle dolu olmasını dileriz! Bilgi ve becerilerinizi sergileyerek sevdiğiniz mesleğin sahibi ve sevgili Vatanımızın layık evlatları olmanızı temenni ederiz.

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