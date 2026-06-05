Sri Lanka'da huzurevinde yangın

Sri Lanka'da bir huzurevinde çıkan yangın trajik sonuçlara yol açtı.

Reuters'ın haberine göre, olayda en az 12 kişi hayatını kaybetti. Yangın, 4 Haziran gecesi başkent Kolombo'nun yaklaşık 55 kilometre uzağındaki Anguruvatota kasabasındaki bir huzurevinde meydana geldi.

İlk bilgilere göre, yangın hızla yayılarak binadaki birçok yaşlının hayatını tehlikeye attı. Acil durum servisleri olay yerine hızla intikal ederek tahliye çalışmalarına başladı.

Yangın sonucu 8 vatandaş çeşitli derecelerde yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Ayrıca 51 kişi güvenli bir bölgeye tahliye edildi.

Kurtarıcılar yangını kısa sürede söndürse de, çıkış nedeni henüz belirlenemedi. Konuyla ilgili soruşturma devam ediyor.

Huzurevi müdürünün olayla ilgili detayları aydınlatmak amacıyla kolluk kuvvetleri tarafından gözaltına alındığı bildirildi. Olayın kesin nedenlerini ve sorumlularını belirleme çalışmaları sürüyor.