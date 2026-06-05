Özbekistan'da otobüslerde yol ücreti ödeme kuralları değişiyor

Özbekistan'da toplu taşıma kullanımı düzeninde yeni değişiklikler yürürlüğe giriyor.

Bilgilere göre, 1 Eylül'den itibaren otobüslerde yol ücreti ödeme kuralları güncellenecek. Artık yolcuların araca biner binmez yol ücretini derhal ödemesi zorunlu olacak. Aksi takdirde, biletsiz yolcu olarak değerlendirilebilirler.

Kurala uymayan yolculara idari sorumluluk öngörülmüş olup, ABM'nin onda biri miktarında para cezası uygulanacaktır. Mevcut hesaplamalara göre bu tutar 41.200 somu oluşturmaktadır.

Yetkililerin belirttiğine göre, bu yenilik toplu taşımada ödeme disiplinini iyileştirmeye ve hizmet kalitesini artırmaya yöneliktir.

Ayrıca gelecekte otobüs, metro ve banliyö elektrikli trenleri için ödeme sisteminin tek bir platformda birleştirilmesi planlanmaktadır. Bunun yolcular için daha konforlu ve hızlı bir ödeme sistemi yaratması beklenmektedir.