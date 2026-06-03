Harry Kane kendini Altın Top için ana adaylardan biri olarak görüyor

·81·Spor
Harry Kane kendini Altın Top için ana adaylardan biri olarak görüyor

Bayern Münih forveti Harry Kane, geride kalan sezondaki harika performansının ardından kendisini prestijli "Altın Top" ödülünün en güçlü adaylarından biri olarak gördüğünü açıkladı. L'Équipe'e verdiği röportajda İngiliz golcü, attığı gollerin ve takım başarılarının onu bu ödüle yaklaştırdığını vurguladı. Goal.com haber yaptı.

"Bu sezon attığım goller ve kazandığım kupalar göz önüne alındığında, yarışta olduğumu düşünüyorum. Özellikle İngiltere Milli Takımı ABD, Meksika ve Kanada'da düzenlenecek Dünya Kupası'nı kazanırsa, ödülün bir İngiliz futbolcuya gitmesini hayal etmek zor değil" dedi 32 yaşındaki forvet.

Kane, Bayern Münih formasıyla tüm kulvarlarda 61 gol atmayı başardı. Bu sonucu Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo seviyesinde bir performans olarak değerlendiriyor. "60 gol barajını aştığınızda, Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo ile aynı stratosfere çıkıyorsunuz. Bir zamanlar onların rakamları bana ulaşılmaz gelirdi" diye ekledi.

Ayrıca forvet oyuncusu, İngiltere Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü Thomas Tuchel hakkında da olumlu konuştu. Kane, Münih ekibindeki kariyeri boyunca uzmanla çalışmaktan keyif aldığını ve fikirlerinin milli takıma başarı getireceğine inandığını söyledi.

"Altın Top" ödül töreni 26 Ekim'de Londra'da yapılacak. Harry Kane, bu ödülü doğduğu şehirde kazanmanın kendisi için ayrı bir sembolik anlam taşıyacağını gizlemedi.

Harry KaneBayern MünihAltın TopThomas Tuchelİngiltere
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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