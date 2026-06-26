Georgina, Ronaldo'nun futbolla ilgili en büyük sırrını açıkladı

Georgina Rodriguez, Cristiano Ronaldo'nun futbola olan sonsuz tutkusuna değinerek, Portekizli yıldızın 50 yaşına kadar profesyonel düzeyde futbol oynayabileceğini söyledi.

Rodriguez'e göre, Ronaldo'nun kariyeri boyunca neredeyse tüm prestijli ödülleri kazandığını hatırlatarak, artık hayatın tadını daha fazla çıkarması gerektiğini belirtti. Ancak efsanevi futbolcu için futbol sadece bir meslek değil, hayatının ayrılmaz bir parçası olmaya devam ediyor.

Georgina, Ronaldo'nun "Sizler benim için her şeysiniz, futbol ise en büyük tutkum" şeklinde cevap verdiğini belirterek, yıldız oyuncunun spora olan sevgisinin tanıştıkları ilk günden beri hiç değişmediğini vurguladı.

Bilindiği üzere, şu an 41 yaşındaki Cristiano Ronaldo, Portekiz Milli Takımı formasıyla 2026 Dünya Kupası sürecinde yer alıyor. Deneyimli forvet, turnuvanın ilk iki maçında rakip ağları iki kez sarsarak yüksek form durumunu bir kez daha kanıtladı.